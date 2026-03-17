LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec JCDecaux (Goldman Sachs))
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.
* UBISOFT UBIP.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "réduire" contre "ajouter".
* EIFFAGE FOUG.PA - Barclays relève son objectif de cours à 178 euros contre 146 euros.
* JCDECAUX JCDX.PA - Berenberg relève son objectif de cours à 28 euros contre 22 euros, Goldman Sachs relève son objectif de cours à 20,50 euros contre 18,50 euros.
* VERALLIA VRLA.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 23,5 euros contre 33 euros.
* VINCI SGEF.PA - Barclays relève son objectif de cours à 160 euros contre 137 euros.
(Rédaction de Gdansk)
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