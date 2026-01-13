information fournie par Reuters • 13/01/2026 à 10:03

LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec M6 et TF1, Alten, FDJ United, Sodexo)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.

* MICHELIN MICP.PA - Berenberg entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et fixe son objectif de cours à 28 euros ; Deutsche bank relève son objectif de cours à 35 euros contre 31 euros.

* DANONE DANO.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver" et son objectif de cours à 67 euros contre 74 euros.

* L'OREAL OREP.PA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "conserver" contre "vendre".

* THALES TCFP.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* BOUYGUES BOUY.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 47,8 euros contre 39,2 euros.

* STELLANTIS NV - HSBC relève son objectif de cours à 10 euros contre 8,5 euros.

* STMICROELECTRONICS NV - Jefferies relève son objectif de cours à 29 euros contre 26 euros.

* AIRBUS AIR.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 250 euros contre 222 euros.

* ARCELORMITTAL MT.AS - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 47 euros contre 42 euros.

* M6 MMTP.PA - Bernstein abaisse sa recommandation à "performance du marché" contre "surperformance" et son objectif de cours à 12,8 euros contre 14,9 euros.

* TF1 TFFP.PA - Bernstein abaisse sa recommandation à "performance du marché" contre "surperformance" et son objectif de cours à 8,3 euros contre 9,5 euros.

* ALTEN LTEN.PA - Bernstein relève son objectif de cours à 140 euros contre 118 euros.

* FDJ UNITED FDJU.PA - Bernstein abaisse son objectif de cours à 25,6 euros contre 37,5 euros.

* SODEXO EXHO.PA - Bernstein abaisse son objectif de cours à 52,6 euros contre 65,5 euros.

( Rédaction de Gdansk)