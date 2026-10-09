LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Soitec Sa)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris.
* BUREAU VERITAS BVI.PA - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".
* SAINT-GOBAIN SGOB.PA - RBC abaisse sa recommandation à "performance de secteur" contre "surperformance", abaisse son objectif de cours à 80 euros contre 97 euros.
* AMUNDI AMUN.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 105 euros contre 95 euros.
* BIOMERIEUX BIOX.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 71 euros contre 66 euros.
* SOITEC SA- BOFA Global Research relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".
( Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
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