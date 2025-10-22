 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 244,96
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 12:41

(Actualisé avec STMicroelectronics et Bernstein pour OVHcloud)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris.

* BNP PARIBAS BNPP.PA - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et abaisse son objectif de cours à 80 euros contre 94 euros.

* LVMH LVMH.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 699 euros contre 630 euros.

* VIVENDI VIV.PA - Barclays relève son objectif de cours à 3,9 euros contre 3,55 euros.

* WORLDLINE WLN.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 2,6 euros contre 3 euros.

* VIRBAC VIRB.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 368 euros contre 333 euros.

* OVHCLOUD OVH.PA - Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 9,5 euros contre 12 euros ; Bernstein abaisse son objectif de cours à 12 euros contre 15 euros.

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Susquehanna relève son objectif de cours à 40 dollars contre 35 dollars.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

BNP PARIBAS
67,7200 EUR Euronext Paris -0,31%
LVMH
621,1000 EUR Euronext Paris +0,70%
OVHCLOUD
8,4750 EUR Euronext Paris -4,99%
STMICROELECTRONICS
25,8950 EUR Euronext Paris -2,54%
VIRBAC
356,5000 EUR Euronext Paris +0,28%
VIVENDI
3,1400 EUR Euronext Paris +2,38%
WORLDLINE
2,6630 EUR Euronext Paris +7,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/10/2025 à 12:41:43.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

2 commentaires

  • 11:02

    quand les Analystes vous disent ceci faites le contraire il en savent pas plus !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean Castex, président de la RATP, lors de la présentation des nouveaux métros MF19 construits par Alstom, le 14 février 2025 à Bobigny, en Seine-Saint-Denis ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Trains de nuit, TGV: Jean Castex convainc le Parlement pour piloter la SNCF
    information fournie par AFP 22.10.2025 13:31 

    Relance des trains de nuit, développement du TGV, modernisation du réseau... Se dépeignant en usager amoureux des trains, Jean Castex a obtenu mercredi le feu vert du Parlement pour prendre la tête de la SNCF, où il devra résoudre une équation financière et technique ... Lire la suite

  • Avatars de l'univers de jeux vidéo Roblox. (Crédit: / Roblox)
    L'Irak interdit la plateforme de jeux américaine Roblox pour des raisons de sécurité des enfants
    information fournie par Reuters 22.10.2025 13:22 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 20 octobre pour ajouter un commentaire de Roblox dans les ... Lire la suite

  • L'entrée de la prison de la Santé à Paris, le 6 novembre 2020 ( AFP / BERTRAND GUAY )
    En prison, Nicolas Sarkozy protégé par deux policiers
    information fournie par AFP 22.10.2025 13:22 

    Deux policiers en prison autour de Nicolas Sarkozy: l'ancien président, incarcéré depuis mardi à la prison de la Santé, est accompagné par deux officiers de sécurité "eu égard à son statut et aux menaces qui pèsent sur lui", un dispositif qui hérisse un syndicat ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.10.2025 13:19 

    (Actualisé avec Texas Instruments, Hilton, AT&T, Mattel, Tesla, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,01% pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank