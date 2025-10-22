La Fondation 30 millions d'amis doit dépenser davantage, selon la Cour des comptes

Photo d'illustration datée du 21 août 2018 montrant un chat blessé recueilli par une association de protection des animaux à Gennevilliers, près de Paris ( AFP / JOEL SAGET )

La Cour des comptes a étrillé mercredi dans un rapport la gestion budgétaire de la Fondation 30 millions d'amis et fait peser la menace d'une suspension de l'avantage fiscal dont bénéficie l'association de protection des animaux.

L'instance chargée de s'assurer du bon emploi de l'argent public pointe une "thésaurisation excessive" des ressources après avoir épluché les comptes 2019-2023 de la Fondation 30 millions d'amis, association reconnue d'utilité publique qui bénéficie de dons et donc d'avantages fiscaux.

Si au départ l'association créée en 1981 et transformée en fondation en 1995 évoluait de manière modeste, elle a gagné en notoriété et n'a cessé depuis d'engranger des dons.

"La fondation dispose désormais d'une assise financière considérable", affirme la Cour des comptes, citant un bilan de 135 millions d'euros en 2023, notamment alimenté par 39 millions de dons.

"Ses réserves mobilisables atteignent près de 86 millions d'euros soit 4,5 années de charges d'exploitation. Une telle thésaurisation, difficilement justifiable pour une fondation financée par la générosité du public et bénéficiant d'avantages fiscaux, ne peut perdurer", poursuit l'instance.

La Cour estime ainsi que "son activité" est "modeste au regard de ses moyens".

Elle regrette que le manque de transparence financière "ne permet pas aux donateurs de disposer d'une image fidèle de l'utilisation de leur générosité".

Parmi les recommandations de la Cour des comptes, qui doivent être mises en place avant la fin du premier semestre 2026: le renforcement des compétences professionnelles des salariés, un contrôle interne structuré sur le recours aux prestataires, un plan stratégique, des programmations notamment sur le budget et l'immobilier.

"Faute de se mettre en capacité d'employer ces fonds efficacement, la fondation s'exposerait à devoir réduire sa collecte", menace la Cour des comptes qui évoque dans son rapport "l'hypothèse d'une déclaration de non-conformité", soit la suspension de l'avantage fiscal dont bénéficie la fondation.

L'association a reconnu mercredi, après la parution du rapport, que sa "progression spectaculaire" lui commandait "d'adapter sa gouvernance, son organisation [...] et ses investissements dans de nouveaux projets".

Elle a estimé être "pleinement engagée" pour "assurer la croissance de ses actions en proportion de celle de ses ressources".

"Les recommandations de la Cour des comptes sont d’ores et déjà prises en compte", a-t-elle avancé.

La Fondation 30 millions d'amis (à l'origine "Association de défense des animaux de compagnie") a été créée dans le sillage de l'émission de télévision éponyme diffusée à partir de 1976, initialement pour recueillir les dons spontanés des téléspectateurs.

Au-delà de la sensibilisation, son rôle a progressivement muté vers le sauvetage des animaux maltraités. Elle gère deux refuges et aide financièrement environ 215 refuges pour l'accueil des chiens et chats et 15 refuges pour l'accueil d'équidés.