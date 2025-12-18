Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris.
* SES SA SESFd.PA - Exane BNP Paribas entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surperformance" et fixe son objectif de cours à 7,2 euros.
* VIRIDIEN SA VIRI.PA - Bernstein relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance du marché".
* EDENRED EDEN.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 17,7 euros contre 22,2 euros.
* PERNOD RICARD PERP.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 99,1 euros contre 114 euros.
* PLUXEE NV PLX.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 14,5 euros contre 17 euros.
(Rédaction de Gdansk)
