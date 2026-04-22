Le point sur le marché : AutoTrader, Royal Unibrew, Soitec

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une coquille dans le titre)
22 avril - Voici un tour d'horizon de l'activité notable des courtiers ce matin, par les analystes européens les mieux classés*:
** Barclays déclasse la plateforme britannique de petites annonces automobiles AutoTrader AUTOA.L de "surpondération" à "pondération égale", anticipant un ralentissement de la croissance des revenus et des bénéfices à moyen terme ** Goldman Sachs déclasse le brasseur danois Royal Unibrew RBREW.CO à "neutre", reflétant la perte de sa licence Pepsi après l'exercice 2028 ** Kepler Cheuvreux rétrograde le fabricant français de matériaux pour semi-conducteurs Soitec SOIT.PA de "acheter" à "conserver" en raison de "prévisions trop optimistes" pour l'unité photonique de l'entreprise
(*Classement des analystes par Thomson Reuters StarMine. L'échelle va de 1 étoile à 5 étoiles, 5 étant la meilleure. Les analystes sont classés en fonction de l'exactitude des résultats et de la performance relative des recommandations sur les périodes de 12 et 24 mois.)
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