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Le point sur le marché : AutoTrader, Royal Unibrew, Soitec
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une coquille dans le titre)

22 avril - Voici un tour d'horizon de l'activité notable des courtiers ce matin, par les analystes européens les mieux classés*:

** Barclays déclasse la plateforme britannique de petites annonces automobiles AutoTrader AUTOA.L de "surpondération" à "pondération égale", anticipant un ralentissement de la croissance des revenus et des bénéfices à moyen terme ** Goldman Sachs déclasse le brasseur danois Royal Unibrew RBREW.CO à "neutre", reflétant la perte de sa licence Pepsi après l'exercice 2028 ** Kepler Cheuvreux rétrograde le fabricant français de matériaux pour semi-conducteurs Soitec SOIT.PA de "acheter" à "conserver" en raison de "prévisions trop optimistes" pour l'unité photonique de l'entreprise

(*Classement des analystes par Thomson Reuters StarMine. L'échelle va de 1 étoile à 5 étoiles, 5 étant la meilleure. Les analystes sont classés en fonction de l'exactitude des résultats et de la performance relative des recommandations sur les périodes de 12 et 24 mois.)

Valeurs associées

AUTOTRD GRP RG-144A
502,400 GBX LSE -1,88%
PEPSICO
154,9200 USD NASDAQ 0,00%
ROYAL UNIBREW
395,800 DKK LSE Intl -4,23%
SOITEC
113,7000 EUR Euronext Paris +12,85%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/04/2026 à 13:42:56.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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