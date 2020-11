Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LE POINT sur la mort de Diego Maradona Reuters • 26/11/2020 à 08:30









(RPT syntaxe) BUENOS AIRES, 26 novembre (Reuters) - Diego Maradona, l'un des plus illustres footballeurs de tous les temps, champion du monde avec l'équipe d'Argentine en 1986 et deux fois champion d'Italie avec Naples, est mort mercredi d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. Génie du football, l'ancien joueur de Boca Juniors, de Barcelone et du Napoli, qui en avait fait son idole absolue, est décédé à son domicile, dans les faubourgs de Buenos Aires. Le président argentin, Alberto Fernandez, a décrété trois jours de deuil national en hommage au "Pibe de Oro" (le gamin en or). Maradona était devenu une icône en Argentine et à travers le monde bien au-delà des terrains: ses failles l'ont rendu profondément humain et son caractère valeureux lui a valu l'adoration. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Diego Maradona est mort, le football perd une légende "Une immense tristesse": L'Argentine pleure le décès de Diego ENCADRE Le culte voué à Maradona, passionné et extravagant, dépassait le football REACTIONS au décès de Maradona ENCADRE Maradona, légende du football, chantre de la gauche sud-américaine TEMOIGNAGE Mes quelques balles avec Maradona à Cuba ----------------------------------------------------------------------------------------------- FA-SOCC (Édité par Henri-Pierre André)

