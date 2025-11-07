 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 923,13
-0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le point de vue de la rue : L'histoire de la croissance à long terme d'Airbnb reçoit le soutien de Wall Street
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** La société de location de vacances Airbnb ABNB.O prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse après avoir publié jeudi des résultats en progression pour le troisième trimestre, grâce à des réservations importantes sur des marchés tels que l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique

** Les actions sont en hausse de 3,5 % à 124,64 $ dans les transactions de pré-marché

DE LA MAISON À L'HORIZON

Jefferies ("Buy"; PT $160) déclare que l'accélération de la croissance des réservations et les commentaires positifs des hôtels devraient renouveler l'optimisme dans l'histoire à long terme d'Airbnb; les listes sponsorisées alimentées par l'IA pourraient être le prochain levier de monétisation

BTIG ("Neutre") déclare que le résultat du troisième trimestre est dû au renforcement du marché américain et à l'augmentation du taux journalier moyen; augmente légèrement l'Ebitda pour l'exercice 26 mais signale le manque de traction des nouvelles initiatives et les vents contraires sur les marges dus aux dépenses de services

TD Cowen ("Buy"; PT: $150) déclare qu'ABNB a comblé l'écart de croissance de l'hébergement alternatif avec Booking Holdings

BKNG.O ; voit des marges stables en 2026 alors que le modèle de lancement de produits arrive à maturité et augmente les prévisions de BPA pour l'exercice 26 de 3%

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
120,5300 USD NASDAQ -1,61%
BOOKING HLDG
4 899,0500 USD NASDAQ -0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/11/2025 à 13:13:38.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Grand patron de l'automobile, mais aussi humaniste cultivé et défenseur des animaux, Louis Schweitzer, décédé à l'âge de 83 ans, a illustré l'éclectisme de la haute fonction publique à la française. Photo d'archives du 9 novembre 2018 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Louis Schweitzer, humaniste et grande figure de l'industrie
    information fournie par AFP 07.11.2025 14:15 

    Grand patron de l'automobile, mais aussi humaniste cultivé et défenseur des animaux, Louis Schweitzer, décédé à l'âge de 83 ans, a illustré l'éclectisme de la haute fonction publique à la française. Petit-neveu du docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la Paix ... Lire la suite

  • (Crédits: Adobe Stock)
    La liste des difficultés s’allonge : un repli tactique des positions s’impose
    information fournie par Les sélections de Roland LASKINE 07.11.2025 14:09 

    Le 7 novembre 2025 Les marchés nous ont appris à faire preuve d'humilité en matière de prévision boursière. Les éléments qui font la tendance sont à ce point complexes et contradictoires, que le bon sens n'est pas toujours suffisant pour appréhender l'évolution ... Lire la suite

  • Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé jeudi à l'âge de 83 ans. Photo du 9 novembre 2018  ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé
    information fournie par AFP 07.11.2025 13:54 

    Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault , capitaine d'industrie et haut fonctionnaire, est décédé jeudi à l'âge de 83 ans, a annoncé vendredi sa famille à l'AFP. Ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon, Louis Schweitzer a passé 20 ans chez Renault, ... Lire la suite

  • Dégâts au Vietnam après le passage du typhon Kalmaegi
    Dégâts au Vietnam après le passage du typhon Kalmaegi
    information fournie par AFP Video 07.11.2025 13:52 

    Après le passage du typhon Kalmaegi, l'un des cyclones les plus meurtriers de l'année, des toitures sont endommagées et des arbres abattus à Quy Nhon, dans le centre du Vietnam.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank