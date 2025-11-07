Le point de vue de la rue : L'histoire de la croissance à long terme d'Airbnb reçoit le soutien de Wall Street

7 novembre - ** La société de location de vacances Airbnb ABNB.O prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse après avoir publié jeudi des résultats en progression pour le troisième trimestre, grâce à des réservations importantes sur des marchés tels que l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique

** Les actions sont en hausse de 3,5 % à 124,64 $ dans les transactions de pré-marché

DE LA MAISON À L'HORIZON

Jefferies ("Buy"; PT $160) déclare que l'accélération de la croissance des réservations et les commentaires positifs des hôtels devraient renouveler l'optimisme dans l'histoire à long terme d'Airbnb; les listes sponsorisées alimentées par l'IA pourraient être le prochain levier de monétisation

BTIG ("Neutre") déclare que le résultat du troisième trimestre est dû au renforcement du marché américain et à l'augmentation du taux journalier moyen; augmente légèrement l'Ebitda pour l'exercice 26 mais signale le manque de traction des nouvelles initiatives et les vents contraires sur les marges dus aux dépenses de services

TD Cowen ("Buy"; PT: $150) déclare qu'ABNB a comblé l'écart de croissance de l'hébergement alternatif avec Booking Holdings

BKNG.O ; voit des marges stables en 2026 alors que le modèle de lancement de produits arrive à maturité et augmente les prévisions de BPA pour l'exercice 26 de 3%