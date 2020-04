Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Pnat se saisit de l'enquête sur l'attaque dans la Drôme - communiqué Reuters • 04/04/2020 à 19:47









PARIS 4 avril (Reuters) - Le Parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé samedi s'être saisi de l'enquête sur l'attaque au couteau qui a fait deux morts et cinq blessés dans la matinée à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. "Les premières investigations ont mis en évidence un parcours meurtrier déterminé de nature à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur", écrit le Pnat. "En outre, lors de la perquisition réalisée à son domicile, ont été retrouvés des documents manuscrits à connotation religieuse dans lesquels l'auteur des lignes se plaint notamment de vivre dans un pays de mécréants." "Dans ces conditions, le Parquet national antiterroriste a décidé de se saisir de ces faits, ouvrant une enquête des chefs d'assassinats et tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteur terroriste criminelle." Le suspect est un homme né en 1987, d'origine soudanaise, précise le Pnat. (Tangi Salaün)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.