 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PMI non-manufacturier de l'ISM meilleur qu'espéré en janvier
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 16:09

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier est ressorti à 53,8 en janvier contre un consensus de 53,5, a annoncé l'Institute of Supply Management (ISM). Il s'était établi à 53,8 en décembre.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank