 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PMI manufacturier espagnol repasse en zone de contraction
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 13:22

Le secteur manufacturier de l'Espagne s'est établi à 49,6 en décembre, à comparer à 51,5 le mois précédent, repassant donc sous le seuil fatidique des 50 (séparant contraction et expansion de l'activité) pour la première fois depuis 8 mois.

Les conditions opérationnelles manufacturières se sont donc détériorées le mois dernier pour la première fois depuis avril, avec des reculs à la fois de la production et des nouvelles commandes, ainsi que la plus forte réduction mensuelle de l'emploi en 2 ans.

Une réduction des coûts entrants et une forte concurrence ont amené les fabricants espagnols à abaisser légèrement leurs prix de vente. Toutefois, leur confiance dans l'avenir a atteint son plus haut niveau depuis un an et demi, grâce des projections de demande positives.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank