Le PMI manufacturier espagnol repasse en zone de contraction
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 13:22
Les conditions opérationnelles manufacturières se sont donc détériorées le mois dernier pour la première fois depuis avril, avec des reculs à la fois de la production et des nouvelles commandes, ainsi que la plus forte réduction mensuelle de l'emploi en 2 ans.
Une réduction des coûts entrants et une forte concurrence ont amené les fabricants espagnols à abaisser légèrement leurs prix de vente. Toutefois, leur confiance dans l'avenir a atteint son plus haut niveau depuis un an et demi, grâce des projections de demande positives.
