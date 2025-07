Le plus grand syndicat ferroviaire américain entend s'opposer au rachat de Norfolk Southern par Union Pacific

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat SMART s'oppose à la fusion pour des raisons liées aux travailleurs et à l'infrastructure

Le Sénateur républicain Hawley exprime son inquiétude; le Sénateur républicain Ricketts soutient l'accord

L'accord créerait le premier opérateur ferroviaire de fret d'un océan à l'autre du pays

(Ajout du commentaire d'Union Pacific sur la sécurité au paragraphe 13 et des commentaires des expéditeurs aux paragraphes 16 à 22) par Jody Godoy et Lisa Baertlein

Le plus grand syndicat ferroviaire des États-Unis a déclaré mardi son intention de s'opposer au projet d'acquisition de Norfolk Southern NSC.N par Union Pacific

UNP.N pour un montant de 85 milliards de dollars dans le cadre d'une procédure réglementaire. Il s'inquiète de la manière dont le plus grand rachat jamais réalisé dans le secteur affectera les travailleurs et l'infrastructure des États-Unis. Dans le même temps, d'autres parties intéressées - des producteurs de soja aux détaillants en passant par le port de Los Angeles - considèrent que l'augmentation des coûts d'expédition pourrait être préjudiciable, mais aussi que les entreprises pourraient bénéficier d'un service plus rapide et continu si les autorités de régulation les autorisaient à créer le premier chemin de fer du pays, qui s'étendrait de l'Atlantique au Pacifique. La division transport de SMART, l'Association internationale des travailleurs du métal en feuille, de l'air, du rail et du transport, a déclaré qu'elle prévoyait de s'opposer à à la fusion lorsqu'elle sera soumise à l'examen du Surface Transportation Board (Conseil des transports de surface). SMART représente 230 000 membres dans plusieurs secteurs, notamment les transports, la construction et l'industrie manufacturière.

"Nous abordons ce développement avec un scepticisme mesuré, en raison de l'impact réel qu'une telle consolidation pourrait avoir sur les travailleurs du rail, la sécurité, la qualité du service et la santé à long terme de l'industrie du fret ferroviaire", a déclaré le syndicat dans un communiqué.

Union Pacific et Norfolk Southern ont déclaré lors de l'annonce de l'accord qu'ils avaient l'intention de préserver les emplois syndiqués et qu'ils visaient à devenir les chemins de fer les plus sûrs du pays. L'accord, annoncé par plus tôt dans la journée de mardi , a suscité des réactions mitigées de la part des républicains au Congrès.

Le Sénateur américain Josh Hawley, républicain du Missouri, s'est dit préoccupé.

"Je n'en sais pas assez pour savoir, mais s'ils sont inquiets, je le suis aussi", a déclaré Hawley à Reuters, faisant référence à SMART, qui l'a soutenu pour sa réélection en 2024, en citant son soutien à la sécurité ferroviaire.

"Ce sera une excellente affaire pour l'Amérique, ce sera une excellente affaire pour le Nebraska", a déclaré à Reuters le Sénateur Pete Ricketts, un républicain du Nebraska, où Union Pacific est basée.

Les actions d'Union Pacific étaient en baisse de 3,3 % à 221,64 dollars mardi après-midi, tandis que celles de Norfolk Southern étaient en baisse de 3,4 % à 276,97 dollars.

Si l'opération est approuvée, elle créera le premier opérateur ferroviaire de fret d'un océan à l'autre, en combinant le bastion d'Union Pacific dans les deux tiers occidentaux des États-Unis avec le réseau de Norfolk de 19 500 miles (31 382 km) qui couvre principalement 22 États de l'Est. Union Pacific a connu le plus grand nombre d'accidents, de blessures et de décès dans l'industrie ces dernières années, et a montré une volonté de licencier des travailleurs, y compris des ingénieurs et des chefs de train, même pendant les périodes de stabilité, a déclaré la division des transports de SMART. Le syndicat s'est également inquiété du fait que la pratique de l'Union Pacific consistant à louer ses infrastructures pourrait affecter la qualité du service. Kristen South, porte-parole de l'Union Pacific, a déclaré que le chemin de fer était le plus sûr du secteur en ce qui concerne les blessures corporelles pour les cinq premiers mois de 2025 et que son taux de déraillement s'était amélioré de 30 % depuis le début de l'année.

Le syndicat a déclaré que l'accord pourrait conduire à un duopole dans le secteur ferroviaire américain. Les concurrents BNSF, propriété de Berkshire Hathaway BRKa.N , et CSX CSX.O étudient les possibilités de fusion, selon Reuters.

"L'histoire et la logique suggèrent que cela entraînerait une augmentation des tarifs, une réduction des options de service et une diminution de la concurrence. Les chargeurs et les collectivités méritent mieux qu'un monopole déguisé", a déclaré SMART.

UN BILAN MITIGÉ POUR LE TRANSPORT MARITIME Les chemins de fer américains ont fusionné, passant de milliers à la fin des années 1800 à quelques acteurs seulement aujourd'hui.

Une fusion de cette ampleur constituerait un événement marquant pour les chaînes d'approvisionnement américaines, car le chemin de fer qui en résulterait représenterait près de la moitié de l'ensemble du trafic ferroviaire conteneurisé du pays, a déclaré Jess Dankert, vice-président de la chaîne d'approvisionnement de la Retail Industry Leaders Association (Association des leaders de l'industrie du détail).

"Il y a deux éléments à surveiller de près: la promesse d'une plus grande efficacité, mais aussi le risque d'une augmentation des coûts", a déclaré M. Dankert.

"Une grande partie de la consolidation qui s'est produite dans l'industrie ferroviaire a parfois entraîné une augmentation des tarifs et une diminution du service", a déclaré Mike Steenhoek, directeur exécutif de la Soy Transportation Coalition.

"Nous voulons que les gens se fassent concurrence pour nos affaires, c'est bon pour nous", a ajouté M. Steenhoek.

À Los Angeles, le port maritime le plus fréquenté des États-Unis, environ 25 % des marchandises entrent ou sortent des quais par voie ferrée, un travail qui se répartit à peu près également entre Union Pacific et BNSF, propriété de Berkshire Hathaway, a déclaré Gene Seroka, directeur exécutif du port.

M. Seroka est favorable à la fusion proposée, estimant qu'elle pourrait créer un service homogène susceptible de réduire les coûts et d'améliorer le service, notamment en réduisant le nombre de fois où un wagon est remis à un nouvel opérateur ferroviaire. Un dédouanement rapide des marchandises signifie que le port peut traiter davantage de marchandises. Lorsqu'il s'agit de chaînes d'approvisionnement, il est essentiel de réduire au minimum les transferts de marchandises qui ajoutent du temps et des complications potentielles.

"Le fret n'aime pas être transmis comme un bâton dans une course de relais", a déclaré M. Steenhoek.