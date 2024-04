Le plus grand salon automobile de Chine présente l'avenir du tout électrique, avec une prédominance des marques locales

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Kevin Krolicki, Zoey Zhang, Sarah Wu et Qiaoyi Li

Le plus grand salon automobile de Chine s'est ouvert à Pékin jeudi avec les plus grands noms présentant leurs derniers véhicules électriques (EVs), soulignant que le plus grand marché automobile du monde est déjà dans un état d'esprit tout électrique, et ne regarde pas en arrière.

Les constructeurs automobiles devraient dévoiler 117 nouveaux modèles, contre 93 l'an dernier, tandis que 278 véhicules à énergie nouvelle (NEV) seront exposés, soit sept de plus que l'an dernier, selon les organisateurs.

Le salon, qui se déroulera jusqu'au début du mois prochain, intervient alors que les ventes de véhicules à énergie nouvelle ont franchi une étape importante au début du mois d'avril, représentant plus de 50 % des voitures vendues en Chine, selon les données de l'association automobile.

Les ventes ont été stimulées par une guerre des prix qui dure depuis un an et qui a sapé les marges bénéficiaires, les constructeurs automobiles s'efforçant de rester dans la course en annonçant des modèles plus récents et moins chers et en proposant des promotions.

"Au salon de l'automobile de Pékin, il ne fait aucun doute que les véhicules à essence ne suscitent plus aucun intérêt. Tout le monde est à la recherche des dernières technologies en matière d'intelligence et d'électrification", a déclaré à Reuters William Li, fondateur et directeur général du fabricant chinois de VE Nio 9866.HK .

"Si vous venez ici, vous ne devriez plus avoir aucun doute sur les VE. En fait, il ne s'agit pas de l'avenir, mais de ce qui se passe dès maintenant"

Les foules ont envahi les stands de fabricants chinois tels que BYD 002594.SZ et le nouveau venu Xiaomi 1810.HK , le fabricant de smartphones ayant volé la vedette en organisant l'un des événements de presse les plus précoces. Lei Jun, directeur général de Xiaomi, a déclaré que les commandes enregistrées pour sa berline sportive SU7 avaient atteint 75 723 et que les acheteurs comprenaient des propriétaires de voitures telles que BMW BMWG.DE et Audi.

BYD, le plus grand fabricant de véhicules électriques au monde, a fortement promu ses marques haut de gamme Yangwang et Denza, alors qu'il tente de se débarrasser de son image de constructeur automobile à bas prix.

Il a également annoncé l'Ocean-M, une voiture à hayon sportive à propulsion arrière dont le prix se situe entre 150 000 et 200 000 yuans (20 699 à 27 598 $) et qui sera le premier véhicule construit sur une nouvelle plate-forme entièrement électrique. Cette voiture de taille moyenne vise la classe moyenne chinoise et se vend bien en dessous du prix des véhicules électriques courants en Amérique du Nord et en Europe.

Les constructeurs automobiles étrangers, qui se sont démenés pour revoir leurs stratégies en Chine et rattraper le virage électrique, ont présenté des plans visant à investir davantage dans la production et la recherche locales. Les Japonais Nissan Motor 7201.T et Mazda Motor 7261.T ont dévoilé des voitures conçues pour les conducteurs chinois ().

Le constructeur automobile américain General Motors GM.N a exclu pour la première fois les véhicules à moteur traditionnel de son programme, tandis que le constructeur allemand Mercedes Benz MBGn.DE a rejeté les rumeurs selon lesquelles il abandonnait l'électrification en présentant une poignée de nouveaux véhicules électriques.

Tesla TSLA.O n'a pas participé au salon une fois de plus. Sa dernière apparition remonte à 2021, lorsqu'une cliente mécontente avait grimpé sur une Tesla exposée pour protester contre le traitement de sa plainte concernant des freins qui, selon elle, ne fonctionnaient pas correctement.

Certaines marques chinoises ont présenté des projets à l'étranger, balayant les inquiétudes européennes et américaines concernant la surcapacité de l'industrie et soulignant qu'elles étaient simplement devenues meilleures grâce à l'innovation.

"Avec l'entrée de l'industrie automobile chinoise dans une nouvelle ère de mondialisation et la montée en puissance des marques nationales chinoises, les véhicules chinois sont également devenus une nouvelle tendance", a déclaré Mu Feng, président de Great Wall Motor 601633.SS .

CONDUITE INTELLIGENTE

Des systèmes d'aide à la conduite avancés conçus au niveau national, similaires au système Full Self-Driving de Tesla (FSD), ont également été commercialisés par plusieurs constructeurs automobiles en tant qu'arguments de vente clés.

Un certain nombre d'entreprises, telles que Seres 601127.SS et Guangzhou Automobile Group (GAC) 601238.SS , qui commercialise la troisième marque de véhicules électriques la plus vendue en Chine, ont présenté des systèmes fournis par Huawei Technologies HWT.UL , tandis que d'autres, telles que BYD et XPeng 9868.HK , ont mis en avant des fonctions développées en interne.

BYD a déclaré qu'elle lancerait au deuxième trimestre deux modèles révisés de ses séries Dynasty et Ocean destinées au marché de masse, équipés de son propre système avancé d'aide à la conduite (ADAS), tandis que XPeng a déclaré qu'elle mettrait continuellement à jour son logiciel à un rythme "super rapide " pour garder une longueur d'avance sur ses rivaux.

GAC a déclaré qu'elle lancerait des modèles phares équipés de l'ADAS de Huawei à partir de janvier 2025. Elle fait partie des sept marques de constructeurs automobiles publics qui ont conclu des partenariats avec Huawei pour tirer parti de la technologie ADAS de ce dernier.

"Huawei est à la pointe des capacités d'assistance avancée à la conduite", a déclaré Feng Xingya, directeur général de GAC. "Nous devons nous assurer que les produits GAC que les consommateurs obtiennent sont les plus avancés dans ces technologies

(1 $ = 7,2468 yuans chinois renminbi)