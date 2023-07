"Le plus grand risque actuel est la complaisance"(enquête Natixis)

(AOF) - « Le plus grand risque actuel est la complaisance ». C’est la conclusion de l'enquête semestrielle du « Natixis Center for Investor Insight » réalisée auprès de plus de 30 stratégistes. Seuls 19 % d'entre eux prévoient un risque important de récession au second semestre, mais 66 % s’inquiètent des bénéfices des entreprises et prévoient un ralentissement de la hausse des marchés au second semestre. Bien que l'inflation diminue, la majorité pense qu'il faudra encore 18 à 24 mois avant que les objectifs des banques centrales ne soient atteints.

" Les investisseurs ne doivent pas tomber dans la complaisance car les incertitudes persistent " affirme Natixis, rapportant que la majorité des stratégistes s'accordent sur le fait que les incertitudes de marché dépendront principalement " de la situation géopolitique " (72 %) et " de la politique des banques centrales " (72 %), tandis qu'un quart d‘entre eux pense que la géopolitique n'aura qu'un impact mesuré sur les marchés au second semestre, qualifiant cette problématique seulement de " bruit ". Les inquiétudes en matière de politiques monétaires sont " principalement liées aux niveaux restrictifs des taux ainsi qu'à leur durée, avant que l'inflation ne revienne aux seuils attendus ".

Seuls 22 % des stratégistes interrogés estiment que l'inflation constitue un " risque élevé " au second semestre, alors que 38 % ne croient pas que les objectifs d'inflation seront atteints avant 2025, voire 2026 pour 9 % d'entre eux.

Aucun stratégiste ne prévoit une accélération du rallye de la tech, moins d'un tiers (31 %) s'attend à ce qu'il " se poursuive de manière continue ", et 6 % pensent que la " bulle va éclater ". La moitié des personnes interrogées pense que les marchés actions en général " vont se calmer " au second semestre et que les valorisations baisseront pour refléter les fondamentaux.