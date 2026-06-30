Le plus grand réseau électrique américain prévoit une demande d'électricité record le 2 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tim McLaughlin

PJM, le plus grand réseau régional des États-Unis, a prévu mardi un record historique de la demande estivale le 2 juillet, alors que des températures caniculaires s'abattent sur un territoire desservant 67 millions de clients.

Selon les dernières prévisions de l'opérateur du réseau, PJM prévoit une demande d'électricité de 166,3 gigawatts pour jeudi soir. Le record historique de la demande estivale, établi en 2006, s'élève à 165,6 GW.