 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le plus grand éleveur de porcs au monde, Muyuan, clôture en légère hausse à Hong Kong pour ses débuts ; Han's CNC fait un bond de près de 15 %
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 09:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Muyuan a levé 1,4 milliard de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong

*

Han's CNC a levé 618 millions de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong

*

Le marché des cotations de Hong Kong enregistre le meilleur début d'année depuis 2021

(Mises à jour avec la clôture du cours de l'action dans le titre, les paragraphes 1-3 et 13) par Yantoultra Ngui et Donny Kwok

Les actions de la société chinoise Muyuan Foods 2714.HK ont clôturé en légère hausse lors de leurs débuts à Hong Kong vendredi, après que le plus grand éleveur de porcs au monde ait levé 10,7 milliards de HK$ (1,4 milliard de dollars) lors d'une vente d'actions qui est la plus importante de la ville depuis le début de l'année.

Les actions de la société ont ouvert à 39 HK$ chacune, correspondant au prix de l'offre, et ont clôturé en hausse de 3,9% à 40,52 HK$ après avoir évolué dans une fourchette de 38,98 HK$ à 41,72 HK$, 40,59 millions d'actions d'une valeur de 1,63 milliard HK$ ayant changé de mains.

L'indice de référence Hang Seng Index .HSI a terminé en baisse de 1,2%.

La vente d'actions est la plus importante à Hong Kong depuis la cotation de Zijin Gold International 2259.HK pour 3,5 milliards de dollars en septembre.

"Je m'attends à ce que le gain du premier jour soit limité, probablement stable ou à un faible chiffre", a déclaré Dickie Wong, directeur exécutif de la recherche chez uSMART Securities.

"Fondamentalement, Muyuan reste le leader incontesté du secteur, avec un énorme avantage d'échelle, mais les prix du porc en 2025 devraient être faibles et les bénéfices devraient chuter, de sorte que les résultats à court terme sont soumis à une certaine pression

Les origines de Muyuan remontent à un seul élevage de porcs lancé au milieu des années 1990 et la société a été créée en 2000, selon son prospectus.

Elle s'est classée au premier rang mondial de l'élevage porcin en termes de capacité de production et de volume de ventes de porcs pendant quatre années consécutives depuis 2021, indique le prospectus, citant le cabinet de conseil Frost & Sullivan.

Pour les neuf mois qui se sont terminés en septembre, les revenus ont augmenté de 15,5 % pour atteindre 111,8 milliards de yuans (16,1 milliards de dollars). La société s'attend à ce que son bénéfice 2025 chute de 12,2 % à 17,8 % par rapport à l'année précédente, car la baisse des prix du porc a réduit les marges.

Les recettes seront utilisées pour investir dans la recherche et le développement dans des domaines tels que l'élevage, l'agriculture intelligente, la gestion de la nutrition et la biosécurité.

Les investisseurs principaux, menés par le Thaïlandais Charoen Pokphand Foods CPF.BK et le Singapourien Wilmar International WLIL.SI , achèteront pour environ 685 millions de dollars d'actions, soit environ la moitié de la transaction.

Morgan Stanley MS.N , Citic Securities et Goldman Sachs

GS.N sont les co-sponsors de l'opération.

HAN'S CNC PROFITE DE L'ESSOR DE L'INFORMATIQUE

Vendredi également, Shenzhen Han's CNC Technology 3200.HK , un fabricant d'équipements pour circuits imprimés, a ouvert en hausse de 10,6% à 106 HK$, mieux que son prix d'offre de 95,80 HK$, et a terminé en hausse de 14,8% à 110 HK$ après avoir évolué dans une fourchette de 105,1 à 116 HK$ avec 13,1 millions d'actions d'une valeur de 1,46 milliard de HK$ ayant changé de mains.

Elle a levé 4,83 milliards de HK$ (618 millions de dollars) lors d'une vente d'actions . CICC agit en tant que sponsor unique.

"Han's CNC est une valeur pure d'équipement de circuits imprimés, qui profite de la forte demande de serveurs d'intelligence artificielle et de cartes avancées", a déclaré M. Wong.

Il a ajouté que la dynamique de croissance est solide et que les actions pourraient se négocier 10 à 20 % au-dessus de leur prix d'offre, mais il a averti que les valorisations sont élevées et que les actions d'équipement sont intrinsèquement cycliques.

Muyuan et Han's CNC font partie d'une vague d'opérations qui ont permis au marché de Hong Kong de connaître son meilleur début d'année depuis cinq ans, les introductions en bourse et les cotations secondaires ayant permis de lever environ 5,5 milliards de dollars en janvier, soit le meilleur résultat depuis les 7,6 milliards de dollars levés en janvier 2021, selon les données du LSEG.

Parmi les prochaines introductions figurent les fabricants chinois de puces électroniques Montage Technology

688008.SS et Axera Semiconductor, ainsi que le fabricant d'équipements d'automatisation industrielle Wuxi Lead Intelligent Equipment 300450.SZ .

L'entreprise suisse de technologie agricole Syngenta Group vise également une cotation à Hong Kong qui pourrait rapporter jusqu'à 10 milliards de dollars, a rapporté Reuters jeudi, citant des sources familières avec le sujet.

(1 $ = 7,8101 dollars de Hong Kong)

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
894,140 USD NYSE -2,07%
HONG KONG HANG SENG INDIC
26 559,95 Pts Six - Forex 1 -1,21%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
MORGAN STANLEY
176,080 USD NYSE -2,22%
WILMAR INTL
2,309 EUR Tradegate 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Xavier Bertrand, le 25 octobre 2025, à Saint-Quentin, dans l'Aisne ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Xavier Bertrand, enfin dans le bon avion pour 2027 ?
    information fournie par AFP 06.02.2026 10:18 

    Alors que les candidatures à la présidentielle foisonnent à droite comme à gauche, Xavier Bertrand (LR) creuse son sillon pour l'Elysée, sans passer par la case primaire et en se posant comme le rempart contre le Rassemblement national et La France insoumise. Il ... Lire la suite

  • Des traders travaillent dans une salle de marché au siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris
    L'Europe ouvre dans le rouge, l'IA et les résultats plombent le moral
    information fournie par Reuters 06.02.2026 10:12 

    Les principales Bourses européennes sont dans le rouge vendredi en début de séance, dans ‍un climat hostile au risque en raison des craintes liées à l'intelligence artificielle (IA) et alors que les investisseurs réagissent à une ‌nouvelle série de résultats et ... Lire la suite

  • La production de la nouvelle Fiat 500 hybride de Stellantis
    Stellantis-Charges exceptionnelles massives pour son virage stratégique
    information fournie par Reuters 06.02.2026 10:12 

    Stellantis a annoncé vendredi des charges exceptionnelles massives d'environ 22,2 milliards d'euros au second semestre 2025, reflétant un virage stratégique passant notamment par une révision en baisse de ses ambitions 100% électriques ‍et le conduisant à anticiper ... Lire la suite

  • Logo de la Société Générale à l'extérieur d'un immeuble de la banque à Paris
    Société Générale-Résultats "mitigés" au T4, la banque d'investissement en repli
    information fournie par Reuters 06.02.2026 10:12 

    par Mathieu Rosemain Société Générale a fait état vendredi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, marqué par des réductions de coûts et une amélioration dans la banque de détail en France, ‍mais aussi par un net repli des revenus dans la banque d'investissement. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank