"Le plus fort ralentissement du marché du travail US depuis la crise covid" (CPR AM)

(AOF) - "Le rapport ADP montre le plus fort ralentissement du marché du travail depuis la crise Covid. Les hausses de droits de douane semblent peser de plus en plus sur l’économie américaine et cela devrait amener le FOMC à reprendre son cycle de baisses de taux", appuie Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM. Il explique la destruction de 33 000 emplois dans le secteur privé en juin, non pas par des licenciements mais par l’hésitation à embaucher et à remplacer les employés en partance.

Le rapport ADP indique, par ailleurs, une progression des salaires de 4,4% en glissement annuel pour les job stayers, soit le plus bas niveau depuis 4 ans.