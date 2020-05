Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le plan de sauvetage de Lufthansa bute sur les commandes à Airbus Reuters • 22/05/2020 à 14:19









LE PLAN DE SAUVETAGE DE LUFTHANSA BUTE SUR LES COMMANDES À AIRBUS BERLIN (Reuters) - Les négociations entre le gouvernement allemand et Lufthansa sur une aide de neuf milliards d'euros butent sur la question des commandes passées par la compagnie aérienne à Airbus, rapporte vendredi le journal Handelsblatt. Le gouvernement allemand exige que Lufthansa honore l'intégralité de ces commandes, ce qui rendrait quasiment impossible le redressement du transporteur, précise le quotidien économique allemand en citant des sources. La compagnie aura à débourser plus de 5 milliards d'euros au cours des trois ou quatre prochaines années si elle accepte de prendre réception de ces appareils, poursuit Handelsblatt, selon lequel une réunion du conseil de surveillance de Lufthansa prévue ce vendredi a été reportée à lundi. Une porte-parole du gouvernement a déclaré n'avoir rien de nouveau à dire sur le sujet. (Thomas Seythal; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.11% DT LUFTHANSA XETRA -0.59%