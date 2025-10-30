 Aller au contenu principal
Le plan de retour du géant du café fait l'objet d'un accueil mitigé
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 09:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Starbucks SBUX.O a fait état de sa première hausse des ventes comparables depuis près de 18 mois, grâce à une forte demande internationale, même si les marges bénéficiaires ont été mises sous pression par la hausse des coûts des grains de café et que les ventes américaines sont restées faibles en raison des consommateurs soucieux de leur budget qui ont réduit leur consommation de boissons plus chères

** Les actions ont légèrement baissé dans les transactions de pré-marché

AVIS D'ANALYSTES

** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: $95) a déclaré qu'il voyait des progrès tangibles dans les initiatives de Starbucks axées sur les clients et les employés, y compris les mises à niveau du personnel et les changements de conception des magasins, qui, selon eux, soutiennent un redressement multi-canal

** Jefferies ("underperform", PT: $76) déclare: "While comps (comparable sales) turned slightly positive in September and October, we see limited visibility into a near-term acceleration" (Alors que les 'comps' (ventes comparables) sont devenues légèrement positives en septembre et octobre, nous voyons une visibilité limitée pour une accélération à court terme)

** Stifel ("buy") déclare: "Nous pensons que la prochaine saison des fêtes sera un test décisif"

** TD Cowen ("hold", PT: $84) a déclaré qu'il était encouragé par les "pousses vertes" dans les ventes comparables de septembre et d'octobre, notamment grâce à la fermeture de 435 magasins sous-performants et au lancement d'une plateforme de boissons protéinées

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/10/2025 à 09:44:12.

