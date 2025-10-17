Le plan de rémunération de Tesla fait l'objet d'une levée de boucliers : l'ISS appelle à voter contre le plan de 1 000 milliards de dollars de Musk

L'ISS recommande de voter contre le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars de Musk

Le cabinet cite les opportunités de rémunération élevées et la flexibilité réduite du conseil d'administration

L'ISS évalue les attributions d'actions à 104 milliards de dollars

Le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars proposé par Tesla TSLA.O pour son directeur général Elon Musk a fait l'objet d'un nouvel examen vendredi, la société de conseil en vote par procuration ISS exhortant les actionnaires à rejeter ce qui pourrait être le plan de rémunération le plus important jamais accordé à un chef d'entreprise.

C'est la deuxième année consécutive que l'Institutional Shareholder Services recommande aux investisseurs de rejeter le plan de rémunération de Musk. Les conseillers en vote par procuration influencent souvent les grands investisseurs institutionnels, notamment les fonds passifs qui détiennent d'importantes participations dans Tesla.

La recommandation d'ISS accroît la pression sur le conseil d'administration de Tesla à l'approche de l'assemblée générale des actionnaires du 6 novembre, qui sera très suivie, et relance l'examen de la rémunération de Musk après qu'un tribunal du Delaware a annulé son plan de rémunération de 56 milliards de dollars.

Le plan de rémunération record de Musk pour Tesla pourrait toutefois lui rapporter des dizaines de milliards de dollars même s'il n'atteint pas la plupart de ses objectifs ambitieux, grâce à une structure qui récompense les réalisations partielles et la montée en flèche des cours de l'action.

Le mois dernier, le conseil d'administration de Tesla a proposé un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour Musk, qu'il a décrit comme le plus important plan de rémunération d'entreprise de l'histoire, fixant des objectifs de performance ambitieux et visant à répondre à sa volonté d'exercer un plus grand contrôle sur l'entreprise.

L'ISS a déclaré que si l'objectif du conseil d'administration était de retenir Musk en raison de ses "antécédents et de sa vision", le plan de rémunération 2025 "verrouille des opportunités de rémunération extraordinairement élevées au cours des dix prochaines années" et "réduit la capacité du conseil d'administration à ajuster de manière significative les niveaux de rémunération futurs".

Les actions de Tesla ont augmenté après que le plan de rémunération a été dévoilé le mois dernier, les investisseurs pensant que le plan de rémunération inciterait Musk à se concentrer sur la stratégie de l'entreprise.

"De nombreuses personnes viennent chez Tesla pour travailler spécifiquement avec Elon, nous reconnaissons donc que le fait de le retenir et de le motiver nous aidera, à long terme, à retenir et à recruter de meilleurs talents", a déclaré la directrice Kathleen Wilson-Thompson dans une vidéo postée sur le compte X de Tesla vendredi.

Contrairement à l'accord salarial de 2018, Musk sera autorisé à voter ses actions cette fois-ci, ce qui lui donnera environ 13,5 % des droits de vote de Tesla, selon un dépôt de titres effectué le mois dernier. Cette participation pourrait à elle seule suffire à obtenir l'approbation.

Le conseiller en procuration a cité la taille "astronomique" de l'attribution proposée, les caractéristiques de conception qui pourraient permettre des paiements très élevés pour la réalisation partielle des objectifs et la dilution potentielle pour les investisseurs existants.

ISS "passe une fois de plus complètement à côté des points fondamentaux de l'investissement et de la gouvernance", a déclaré Tesla dans un message séparé sur X, tout en réitérant l'appel à voter pour toutes les propositions.

"Il est facile pour ISS de dire aux autres comment voter alors qu'ils n'ont rien en jeu", a déclaré Tesla.

ISS a évalué l'attribution à base d'actions à 104 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation de Tesla, qui est de 87,8 milliards de dollars.

L'attribution ne serait acquise que si Tesla atteignait une capitalisation boursière de 8 500 milliards de dollars et des objectifs opérationnels tels que la livraison de 20 millions de véhicules, d'un million de robotaxis et d'un bénéfice de base ajusté de 400 milliards de dollars.

Les conseils du conseiller en vote sur la rémunération de Musk font partie d'un ensemble plus large de recommandations de vote émises vendredi.