Le plan de redressement de Sunnova Energy au titre du chapitre 11 confirmé par un tribunal américain

Sunnova Energy NOVAQ.PK a déclaré mercredi qu'un tribunal des faillites américain avait confirmé son plan de redressement en vertu du chapitre 11, après la vente de la plupart de ses actifs à Solaris Assets.

La société s'était placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en juin, l'installateur de panneaux solaires résidentiels étant sous la pression d'une dette croissante et d'une demande en baisse.

L'approbation du tribunal des faillites du district sud du Texas fait suite à la vente précédemment approuvée de la quasi-totalité des actifs et des activités commerciales de Sunnova à Solaris Assets.

Selon le plan confirmé, un administrateur sera nommé pour distribuer le produit de la vente aux créanciers et gérer la fermeture des activités restantes de l'entreprise.