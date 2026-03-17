Le plan de grève des travailleurs de Samsung perturberait l'approvisionnement en puces, selon le chef du syndicat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le dirigeant syndical voit les travailleurs voter en faveur du plan de grève

* Les travailleurs de Samsung frustrés par l'écart de primes avec SK Hynix - dirigeant syndical

* Samsung perd des employés au profit de SK Hynix, voire de Tesla - dirigeant syndical

* Les syndicats menacent de faire grève pendant 18 jours à partir du 21 mai

(Ajouter les commentaires de Samsung aux paragraphes 17-18) par Hyunjoo Jin

Le plus grand syndicat de travailleurs de l'entreprise sud-coréenne Samsung Electronics 005930.KS a menacé de perturber la production de puces alors que ses membres votent sur un plan de grève pour le mois de mai, a déclaré son dirigeant à Reuters.

Une grève chez le plus grand fabricant mondial de puces mémoire pourrait aggraver les goulets d'étranglement dans l'offre mondiale de semi-conducteurs en raison de la forte demande pour les opérations des centres de données d'intelligence artificielle qui a réduit l'offre pour les industries allant des voitures et des ordinateurs aux smartphones .

"Je m'attends à ce que la production soit perturbée", a déclaré la semaine dernière Choi Seung-ho, qui dirige le syndicat des travailleurs de Samsung Electronics (SELU), alors que le vote commençait.

Environ 90 000 travailleurs syndiqués sur les 125 000 que compte Samsung en Corée du Sud sont appelés à voter jusqu'à mercredi.

Si les travailleurs ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils prévoient de faire grève pendant 18 jours à partir du 21 mai, a déclaré M. Choi, ajoutant que cela pourrait affecter environ la moitié de la production du complexe tentaculaire de semi-conducteurs de Samsung à Pyeongtaek, au sud de Séoul, la capitale.

Un responsable de Samsung a déclaré que les arrêts de production provoqués par "ne serait-ce qu'une seule grève" pourraient nuire à la confiance des clients et qu'il faudrait des années pour s'en remettre, sous couvert d'anonymat, car il s'agit d'une question sensible.

Un porte-parole de Samsung a déclaré que l'entreprise poursuivrait son dialogue avec les employés "de manière sincère".

AUGMENTATION DU NOMBRE DE MEMBRES DES SYNDICATS

La frustration croissante des employés de Samsung face à l'écart de rémunération avec ses principaux rivaux a entraîné une augmentation des adhésions au syndicat dans les semaines qui ont suivi l'acceptation par le fabricant de puces SK Hynix

000660.KS de la demande de réforme des rémunérations formulée par son syndicat en septembre, a déclaré M. Choi.

"L'industrie des puces est en plein essor, mais ces gains ne se répercutent pas sur nous. C'est pourquoi nous nous battons."

Au cours des trois derniers mois, plus de 100 membres du syndicat ont quitté le plus grand employeur de Corée du Sud pour des entreprises telles que SK Hynix, qui a approuvé un plan visant à lever le plafond des primes et à consacrer 10 % du bénéfice d'exploitation à une réserve de primes, a déclaré M. Choi.

Le syndicat de Samsung demande une augmentation de 7 % des salaires de base, la suppression du plafonnement de la rémunération au mérite à 50 % du salaire de base annuel et l'introduction d'un système de primes basé sur le bénéfice d'exploitation pour remplacer des critères que le syndicat qualifie d'obsolètes et d'opaques.

Samsung a enregistré un bénéfice record au quatrième trimestre en 2025 et les analystes s'attendent à ce que le bénéfice d'exploitation annuel fasse plus que quadrupler pour atteindre plus de 200 billions de wons (134 milliards de dollars) cette année.

Dans une note interne adressée aux employés au début du mois, Samsung a déclaré qu'elle essayait de parvenir à un accord salarial pour 2026 en offrant des propositions de rémunération "sans précédent".

Son offre comprend une augmentation de salaire de 6,2 % et des primes spéciales pour les employés de la division des puces mémoire équivalant à 100 % du salaire de base pour chaque tranche de 100 billions de wons de bénéfice d'exploitation annuel.

"Étant donné que le secteur des semi-conducteurs connaît d'importantes fluctuations de bénéfices en fonction des conditions du marché, Samsung affecte les bénéfices d'exploitation de manière équilibrée aux investissements futurs, au rendement pour les actionnaires et à la rémunération des employés", a déclaré le porte-parole.

mANQUE D'EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE RELATIONS SOCIALES

Les travailleurs de Samsung ont débrayé pour la première fois en 2024, après que le président Jay Y. Lee se soit engagé à se débarrasser de sa réputation de politique "antisyndicale" en 2020.

Le groupe a longtemps été à l'abri des risques syndicaux, contrairement à d'autres grands groupes industriels coréens, tels que Hyundai Motor 005380.KS , ce qui a entraîné un manque d'expérience et d'expertise dans la gestion des relations sociales, a déclaré Seo Ji-yong, professeur d'administration des affaires à l'université de Sangmyung.

"Si la direction reste figée dans le passé et ignore les revendications syndicales, les conflits pourraient jeter un froid sur la dynamique des bénéfices de Samsung", a-t-il déclaré.

Selon la SELU, un employé de la division des puces de Samsung ayant un salaire de base de 76 millions de wons recevrait 38 millions de wons en rémunération des performances pour 2025, soit moins d'un tiers du montant auquel un employé de SK Hynix ayant un salaire similaire pourrait prétendre.

L'écart se creuserait cette année, si le système de primes actuel est maintenu.

"Si nous sommes le numéro un, nous devrions être traités comme tel", a déclaré M. Choi, ajoutant que Tesla TSLA.O courtisait également ses concepteurs de puces avec des offres généreuses. "Cela motivera les employés à travailler plus dur et augmentera la compétitivité de Samsung".

En février, le directeur général de Tesla, Elon Musk , a exhorté les travailleurs de l'industrie sud-coréenne des puces à postuler pour des emplois chez le constructeur automobile, qui fait une grande incursion dans les puces d'IA utilisées dans les voitures à conduite autonome et les robots humanoïdes. (1 $=1 496,7200 wons)