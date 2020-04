Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le pic épidémique sans doute atteint à Stockholm Reuters • 21/04/2020 à 18:11









STOCKHOLM, 21 avril (Reuters) - Près d'un tiers de la population de Stockholm aura été contaminée d'ici le début du mois de mai et le pic épidémique sera peut-être déjà passé, a annoncé mardi l'agence suédoise de la santé publique. La capitale suédoise et son million d'habitants représentent près de la moitié des 15.300 cas de contamination au COVID-19, la maladie respiratoire provoquée par le coronavirus apparu en décembre en Chine, et une part élevée des 1.765 décès déplorés dans le royaume. Les études menées par l'agence montre que le rythme d'apparition de nouveaux cas a atteint un pic le 15 avril, même s'il est encore trop tôt pour l'affirmer avec certitude. "Il y a un peu plus d'une semaine, le pic a été atteint, au moins selon ce modèle, et nous pouvons nous attendre à enregistrer moins de nouveaux cas chaque jour", a déclaré Anders Wallensten, un des responsables de l'agence. (Simon Johnson, version française Nicolas Delame)

