"Le pic des incertitudes commerciales est désormais derrière nous" (Vontobel)

(AOF) - Après l'annonce de la suspension des droits de douane pendant 90 jours entre les États-Unis et la Chine. Jean-Louis Nakamura, responsable de la boutique Conviction Equities chez Vontobel, estime que "le pic des incertitudes commerciales est désormais derrière nous". "Cette période de pause et d'accalmie contribuera à prolonger le rebond amorcé à la mi-avril", ajoute-t-il.

D'ici deux mois, insiste Jean-Louis Nakamura, un ensemble de données tangibles viendra confirmer si l'effondrement de certains des composants les plus avancés des enquêtes récentes a été exagéré.

"Nous pourrions assister à un bras de fer entre, d'un côté, les annonces préliminaires d'accords plus durables et globaux, proches de la situation initiale, et, de l'autre, des données concrètes indiquant une détérioration rapide de la demande intérieure aux États-Unis et de la dynamique des exportations en Chine. Si ces dernières devaient arriver en premier, les marchés pourraient connaître un nouvel accès de forte volatilité", conclut le responsable de la boutique Conviction Equities chez Vontobel.