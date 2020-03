Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PIB sera amputé de 2 points de pct par mois de confinement-OCDE Reuters • 27/03/2020 à 11:39









PARIS, 27 mars (Reuters) - Chaque mois de confinement se traduira par une perte de deux points de pourcentage sur le produit intérieur brut (PIB) des principales économies mondiales, a estimé vendredi l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). De nombreux pays à travers le monde ont décrété des mesures de confinement plus ou moins drastiques pour tenter de ralentir la propagation de la pandémie de coronavirus. (Leigh Thomas, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

