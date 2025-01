Le PIB français devrait progresser de 0,8% en 2025 (Mastercard Economics Institute)

Mastercard prévoit que les taux de chômage devraient rester à un niveau "historiquement bas", malgré une légère augmentation. La croissance du revenu disponible réel, soit la différence entre les augmentations de salaires et l'inflation, restera positive, assurant une reprise continue du pouvoir d'achat des consommateurs.

La croissance bénéficiera de vents favorables liés à la baisse des taux d'intérêt. Elle subira des vents contraires dus à des politiques budgétaires plus strictes et à l'incertitude entourant le commerce mondial.

(AOF) - L'économie mondiale devrait connaître une croissance de 3,2 % en 2025, avec une expansion mesurée en Europe, annonce le Mastercard Economics Institute dans son rapport économique 2025. La croissance en France sera marquée par une hausse de 0,8% du PIB réel et une augmentation des dépenses de 0,8% également. Alors que l’inflation devrait se rapprocher de l’objectif fixé par les banques centrales dans la plupart des pays européens, grâce au ralentissement de l’inflation des services, la hausse des prix à la consommation en France devrait atteindre 1,8% par rapport à 2024.

