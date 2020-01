Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PIB chinois à +6,0% au T4, conforme au consensus Reuters • 17/01/2020 à 03:13









(.) PEKIN, 17 janvier (Reuters) - L'économie chinoise a progressé de 6,0% en rythme annuel au quatrième trimestre de 2019, selon les données officielles communiquées vendredi, soit une progression conforme au consensus et identique à celle constatée au trimestre précédent. Sur l'ensemble de l'année 2019, la croissance du produit intérieur brut (PIB) chinois est ressortie à 6,1%, également comme prévu, ce qui marque son rythme le plus faible depuis 29 ans mais s'inscrit dans l'objectif de Pékin d'une croissance de 6% à 6,5%. (Stella Qiu et Kevin Yao; version française Jean Terzian)

