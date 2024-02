Le pétrole sous tension

(AOF) - Vers 17h00 ce lundi, le cours du Brent perdait 0,33% à 81,9 dollars et le WTI cédait 0,05% à 76,84 dollars. Les marchés ont les yeux rivés sur la situation géopolitique au Moyen-Orient alors que l'Opep (l'Organisation des pays exportateurs de pétrole) et l'AIE (l'Agence internationale de l'énergie) publieront leurs rapports mensuels respectivement mardi et jeudi. Le ministre saoudien de l'énergie, Abdulaziz bin Salman, a déclaré lundi qu'Aramco, société contrôlée par l'État saoudien, avait suspendu ses plans d'expansion de capacité en raison de la transition écologique, rapporte CNBC.