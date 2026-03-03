 Aller au contenu principal
Le pétrole se replie après l'annonce d'une assurance américaine pour les tankers
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 21:10

Les prix du pétrole ont réduit leurs gains mardi après que Donald Trump a annoncé que les États-Unis fourniraient une assurance aux navires-citernes transitant par le détroit d'Ormuz. En début d'après-midi à New York, le brut américain progressait encore de 1,64 dollar à 72,87 dollars, tandis que le Brent gagnait 1,88 dollar à 79,62 dollars, après avoir bondi de plus de 9% plus tôt dans la séance.

La flambée initiale des cours était alimentée par les craintes d'une perturbation durable des approvisionnements régionaux, après la fermeture du détroit ordonnée par l'Iran en représailles à des frappes américano-israéliennes. Le trafic maritime s'était fortement réduit dans cette voie stratégique par laquelle transite environ 20% de la consommation mondiale de brut, principalement vers l'Asie.

Donald Trump a indiqué avoir chargé la United States Development Finance Corporation de fournir des assurances contre le risque politique et des garanties financières pour le commerce maritime, et évoqué un possible escortage des tankers par la marine américaine. Des stratégistes à Wall Street estiment que les prix pourraient dépasser 100 dollars le baril si la fermeture du détroit devait se prolonger.

Pétrole et parapétrolier
