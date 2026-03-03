Le pétrole se replie après l'annonce d'une assurance américaine pour les tankers
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 21:10
La flambée initiale des cours était alimentée par les craintes d'une perturbation durable des approvisionnements régionaux, après la fermeture du détroit ordonnée par l'Iran en représailles à des frappes américano-israéliennes. Le trafic maritime s'était fortement réduit dans cette voie stratégique par laquelle transite environ 20% de la consommation mondiale de brut, principalement vers l'Asie.
Donald Trump a indiqué avoir chargé la United States Development Finance Corporation de fournir des assurances contre le risque politique et des garanties financières pour le commerce maritime, et évoqué un possible escortage des tankers par la marine américaine. Des stratégistes à Wall Street estiment que les prix pourraient dépasser 100 dollars le baril si la fermeture du détroit devait se prolonger.
A lire aussi
-
De nouvelles puissantes explosions ont résonné à Téhéran mardi au quatrième jour de la guerre lancée par Israël et les Etats-Unis, Donald Trump disant avoir "presque tout détruit" en Iran. "Leur défense aérienne, leur armée de l'air, leur marine et leur commandement ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, se remettant toutefois en partie des fortes pertes du début de séance, crispée par les craintes d'une guerre prolongée au Moyen-Orient et des répercussions sur l'économie américaine. Le Dow Jones a reculé de 0,83%, ... Lire la suite
-
Donald Trump a menacé mardi de "cesser tout commerce avec l'Espagne", lui reprochant son refus de laisser les Etats-Unis utiliser des bases militaires situées en Andalousie pour leur guerre contre l'Iran et ses dépenses militaires qu'il juge insuffisantes. "Nous ... Lire la suite
-
L'ex-président américain Bill Clinton s'est expliqué devant une commission parlementaire sur une photo de lui dans un jacuzzi publié parmi les documents du dossier du criminel sexuel Jeffrey Epstein et devenue virale. Cette commission de la Chambre des représentants ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer