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Le pétrole est à la hauteur de l'optimisme de la Fed
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 11:59

Tout sur les marchés dépend actuellement du prix du pétrole, à la fois en raison du pétrole lui-même et de ce qu'il signifie pour l'inflation et la politique de la banque centrale, et BofA dit qu'à l'heure actuelle, il indique une Réserve fédérale plus ferme.

La Fed a bien sûr un double mandat, elle doit cibler à la fois l'inflation et le chômage, et les prix du marché ont évolué de manière significative: avant le début de la guerre, ils s'attendaient à au moins deux réductions de la Fed cette année, alors qu'aujourd'hui ils ne voient aucun mouvement réel.

BofA considère qu'il existe un risque que la Fed augmente ses taux, même si ce n'est pas son scénario de base.

Dans une note datée de mercredi, ils expliquent: "Si le conflit est résolu rapidement, les prix du pétrole pourraient chuter de manière significative, ce qui permettrait à la Fed de rétablir son biais dovish. Si le choc est très important, la Fed deviendra probablement encore plus dovish en raison des inquiétudes sur le marché du travail."

"Mais il existe une gamme de résultats - où le choc est soutenu mais modéré - tels que la Fed deviendrait hawkish parce qu'elle est plus préoccupée par l'inflation. Nous pensons que les prix du pétrole se situent dans cette fourchette pour l'instant."

La situation est sans doute encore plus difficile pour les banques centrales d'Europe et d'Asie-Pacifique - même si la plupart d'entre elles n'ont pas officiellement un double mandat - car le coup porté à la croissance et à l'inflation pourrait être plus important.

Arif Husain, responsable des titres à revenu fixe mondiaux chez T. Rowe Price, indique dans une note qu'il s'attend à ce que les décideurs politiques errent dans les deux sens. "Certaines banques centrales augmenteront probablement leurs taux alors qu'elles ne devraient pas le faire, étouffant ainsi leur économie. D'autres verront la hausse de l'énergie et pourraient rester les bras croisés, ce qui entraînerait une hausse des attentes en matière d'inflation."

Il estime que les meilleures opportunités en matière de titres à revenu fixe se trouvent dans les positions de marché croisées qui examinent les différentiels de taux à l'avant.

(Alun John)

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

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1 commentaire

  • 11:33

    "Epic STUPID" Mdr

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