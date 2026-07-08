Le pétrole atteint son plus haut niveau depuis plusieurs semaines, Wall Street recule alors que les tensions avec l'Iran reprennent

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* Le Brent clôture à 78,02 dollars le baril et le WTI à 73,52 dollars, tous deux à leur plus haut niveau depuis plusieurs semaines

* Le Dow Jones recule de 1,09%, le S&P 500 perd 0,28% et le Nasdaq progresse de 0,2%

* Le premier compte-rendu du FOMC sous la présidence de Warsh fait état d'une prudence quant aux orientations futures

par Pete Schroeder

Les actions ont pour la plupart reculé et les cours du pétrole ont progressé mercredi après que le président américain Donald Trump a déclaré que l'accord de paix provisoire avec l'Iran était "terminé" et que les États-Unis ont annoncé de nouvelles frappes militaires . Les cours du pétrole ont clôturé en hausse de près de 5%, alors que les tensions se ravivaient au Moyen-Orient et que les craintes s’intensifiaient quant à un nouveau bouleversement de l’approvisionnement énergétique mondial en cas d’interruption du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 3,86 dollars, soit 5,2%, pour clôturer à 78,02 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis le 19 juin. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a gagné 3,08 dollars, soit 4,4%, à 73,52 dollars, son plus haut niveau depuis le 22 juin. Les données publiées cette semaine ont montré que les stocks de brut de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis avaient atteint leur plus bas niveau depuis 1983, rendant les marchés plus vulnérables à de futurs chocs d’approvisionnement.

À Wall Street, l’indice Dow Jones Industrial Average .DJIA a subi la plus forte chute, clôturant en baisse de 1,09%, à 52.348,09. Le S&P 500 .SPX a également terminé en baisse, reculant de 0,28% à 7.482,59, tandis que le Nasdaq Composite

.IXIC a enregistré une légère hausse de 0,2% à 25.870,65. Le pessimisme des marchés boursiers s’est également accentué mercredi suite à une nouvelle mise en garde du Fonds monétaire international, selon laquelle le conflit pèsera sur la croissance mondiale cette année.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a reculé de 0,60%, à 1.114,54. Le marché a réagi avec modération à la publication du compte-rendu de la Réserve fédérale détaillant la première réunion de fixation des taux présidée par Kevin Warsh, qui a fait état d’inquiétudes concernant la hausse de l’inflation.

Ce qui a davantage retenu l’attention des investisseurs, c’est la volonté de Kevin Warsh de limiter les indications prospectives, ce qui laisse penser que les investisseurs disposeront de moins d’indices sur les futures décisions de la Fed.

"La Fed choisit d’en dire moins aux marchés dans son communiqué d’après-réunion, les indications prospectives étant désormais reléguées bien plus nettement au second plan", a déclaré Russ Brownback, directeur adjoint des investissements en titres à revenu fixe mondiaux chez BlackRock, dans une note.

"Si le procès-verbal lui-même conserve une structure familière, le communiqué et le langage utilisé pour décrire la politique monétaire à venir sont nettement plus prudents", a-t-il ajouté.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a progressé pour la septième journée consécutive, terminant en hausse de 4,01 points de base à 4,569% après avoir atteint un plus haut sur un mois à 4,58%. Sur les marchés des devises , l’indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a reculé de 0,22% à 100,96. Le yen a oscillé autour de 162,4 JPY= , non loin de ses plus bas niveaux depuis 40 ans. La recrudescence des tensions au Moyen-Orient et les craintes d’inflation qui en découlent ont également pesé sur les cours de l’or : l’or au comptant XAU= a reculé de 0,52% à 4.084,19 dollars l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain GCc1 ont chuté de 1,45% à 4.085,00 dollars l’once. Bien que l’or soit souvent considéré comme une couverture contre l’inflation, ce métal non productif de rendement a tendance à perdre de son attrait dans un contexte de taux d’intérêt élevés.