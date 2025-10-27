 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 232,21
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le peso argentin se reprend vivement après les élections de mi-mandat
information fournie par AOF 27/10/2025 à 16:02

(AOF) - Lors des élections législatives de mi-mandat en Argentine, le parti de Javier Milei, le président au pouvoir, l’a emporté à une large majorité. Fort de ce succès, Javier Milei va pouvoir poursuivre ses nombreuses réformes. Cette perspective a permis à la devise locale de se renforcer nettement face à un panier d’autres monnaies. Face au dollar américain par exemple, le peso argentin bondit de plus de 10%, à 0,000739 dollar.

Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank