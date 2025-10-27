Le peso argentin se reprend vivement après les élections de mi-mandat

(AOF) - Lors des élections législatives de mi-mandat en Argentine, le parti de Javier Milei, le président au pouvoir, l’a emporté à une large majorité. Fort de ce succès, Javier Milei va pouvoir poursuivre ses nombreuses réformes. Cette perspective a permis à la devise locale de se renforcer nettement face à un panier d’autres monnaies. Face au dollar américain par exemple, le peso argentin bondit de plus de 10%, à 0,000739 dollar.
