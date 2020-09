Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Pérou veut reprendre en octobre les vols internationaux Reuters • 03/09/2020 à 01:46









LIMA, 3 septembre (Reuters) - Le Pérou autorisera à compter du 1er octobre la reprise des liaisons aériennes commerciales internationales, après les avoir suspendues en mars à cause de la crise sanitaire du coronavirus, a déclaré mercredi le ministère des Transports. Des protocoles de biosécurité ont été proposés aux compagnies aériennes, a indiqué le ministre Carlos Estremadoyro, ajoutant que Lima allait oeuvrer à rétablir les vols avec des pays dont les frontières sont ouvertes, comme les Etats-Unis, le Mexique et l'Espagne. Le Pérou a recensé le plus grand nombre de cas d'infections en Amérique latine après le Brésil, avec un bilan de 652.037 contaminations et 28.944 décès selon les données officielles arrêtées à mardi. (Maria Cervantes; version française Jean Terzian)

