Le Pérou devrait choisir un avion de chasse en octobre, selon le chef de l'armée de l'air

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Pérou décidera probablement en octobre de l'avion de chasse qu'il choisira pour remplacer sa flotte vieillissante, a déclaré dimanche le commandant de l'armée de l'air du pays dans une interview.

Parmi les candidats figurent le F-16 de l'entrepreneur principal Lockheed Martin LMT.N et le Gripen de l'entreprise de défense suédoise SAAB SAABb.ST .

Le commandant général Carlos Enrique Chávez Cateriano a déclaré en marge du salon de l'innovation de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal que les nouveaux avions sont importants pour la défense du Pérou.

"Nous devons acheter de nouveaux avions de toute urgence. Si nous ne le faisons pas, nous ne serons pas protégés", a-t-il déclaré.

Le département d'État américain a déclaré la semaine dernière qu'il approuvait la vente potentielle d'avions F-16 et d'éléments connexes de soutien logistique et de programme au Pérou dans le cadre d'une transaction évaluée à 3,42 milliards de dollars, a déclaré le Pentagone lundi.

Le prix final des avions "n'est pas encore connu", a déclaré Carlos Enrique Chávez Cateriano.

Le Pérou cherche à acquérir un total de 24 jets, mais un premier contrat porterait sur 12 appareils.