 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 045,81
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Pérou devrait choisir un avion de chasse en octobre, selon le chef de l'armée de l'air
information fournie par Reuters 21/09/2025 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Pérou décidera probablement en octobre de l'avion de chasse qu'il choisira pour remplacer sa flotte vieillissante, a déclaré dimanche le commandant de l'armée de l'air du pays dans une interview.

Parmi les candidats figurent le F-16 de l'entrepreneur principal Lockheed Martin LMT.N et le Gripen de l'entreprise de défense suédoise SAAB SAABb.ST .

Le commandant général Carlos Enrique Chávez Cateriano a déclaré en marge du salon de l'innovation de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal que les nouveaux avions sont importants pour la défense du Pérou.

"Nous devons acheter de nouveaux avions de toute urgence. Si nous ne le faisons pas, nous ne serons pas protégés", a-t-il déclaré.

Le département d'État américain a déclaré la semaine dernière qu'il approuvait la vente potentielle d'avions F-16 et d'éléments connexes de soutien logistique et de programme au Pérou dans le cadre d'une transaction évaluée à 3,42 milliards de dollars, a déclaré le Pentagone lundi.

Le prix final des avions "n'est pas encore connu", a déclaré Carlos Enrique Chávez Cateriano.

Le Pérou cherche à acquérir un total de 24 jets, mais un premier contrat porterait sur 12 appareils.

Défense

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
472,935 USD NYSE -0,16%
SAAB RG-B
666,050 SEK LSE Intl +30,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank