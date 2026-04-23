Le Pérou commande un douzaine de F-16 à Lockheed Martin
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 16:18
Lockheed Martin annonce que le gouvernement du Pérou a décidé d'acquérir 12 avions de combat F-16 Block 70 afin de moderniser sa flotte et renforcer ses capacités de défense nationale. Ces appareils multirôles de dernière génération doivent répondre aux besoins opérationnels du pays sur le long terme, tout en améliorant la souveraineté aérienne et la sécurité régionale.
Le F-16 Block 70 est présenté comme la version la plus avancée du programme, avec une durée de vie prolongée, des coûts d'exploitation réduits et des systèmes radar et d'armement améliorés.
Le programme devrait également favoriser des opportunités de coopération industrielle et soutenir la croissance économique des partenaires. Avec cette commande, le Pérou rejoint 29 pays exploitant déjà le F-16, dont plus de 2 800 unités sont en service dans le monde.
Le titre cède malgré tout 3,5% à Wall Street, pénalisé par ses résultats trimestriels décevants publiés il y a quelques heures.
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