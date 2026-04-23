 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Pérou commande un douzaine de F-16 à Lockheed Martin
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 16:18

Le groupe américain renforce son partenariat stratégique avec Lima à travers un contrat emblématique pour l'aviation militaire.

Lockheed Martin annonce que le gouvernement du Pérou a décidé d'acquérir 12 avions de combat F-16 Block 70 afin de moderniser sa flotte et renforcer ses capacités de défense nationale. Ces appareils multirôles de dernière génération doivent répondre aux besoins opérationnels du pays sur le long terme, tout en améliorant la souveraineté aérienne et la sécurité régionale.

Le F-16 Block 70 est présenté comme la version la plus avancée du programme, avec une durée de vie prolongée, des coûts d'exploitation réduits et des systèmes radar et d'armement améliorés.

Le programme devrait également favoriser des opportunités de coopération industrielle et soutenir la croissance économique des partenaires. Avec cette commande, le Pérou rejoint 29 pays exploitant déjà le F-16, dont plus de 2 800 unités sont en service dans le monde.

Le titre cède malgré tout 3,5% à Wall Street, pénalisé par ses résultats trimestriels décevants publiés il y a quelques heures.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
533,940 USD NYSE -3,87%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank