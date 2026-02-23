Le Pentagone s'inquiète du projet de loi du Sénat américain sur la sécurité aérienne

Le Pentagone a exprimé de vives inquiétudes au sujet d'un projet de loi sur la sécurité aérienne qui doit être examiné lundi par la Chambre des représentants des États-Unis et qui vise à résoudre les problèmes de sécurité soulevés par une collision aérienne survenue en 2025 au-dessus de l'espace aérien de Washington, qui a fait 67 morts, la pire catastrophe aérienne aux États-Unis depuis 2001.

La loi ROTOR, adoptée à l'unanimité par le Sénat américain en décembre, obligerait les exploitants d'aéronefs à équiper leur flotte d'un système de sécurité connu sous le nom de système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) d'ici à la fin de l'année 2031. Elle obligerait également l'armée à utiliser l'ADS-B pour les vols d'entraînement de routine, mais pas pour les missions militaires sensibles.

La législation fait suite à la catastrophe de janvier 2025, lorsqu'un jet régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée sont entrés en collision dans l'espace aérien encombré au-dessus de la capitale du pays . Les principaux syndicats de l'aviation et de nombreuses familles des victimes ont demandé à la Chambre des représentants d'adopter rapidement le projet de loi.

En décembre, le Pentagone a déclaré qu'il soutenait la législation, parrainée par le président de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, et la principale démocrate de la commission, Maria Cantwell. Mais dans sa lettre publiée lundi, le Pentagone a déclaré que le projet de loi pourrait

créer "d'importantes charges budgétaires non résolues et des risques de sécurité opérationnelle affectant les activités de défense nationale."

Le National Transportation Safety Board a déclaré que l'utilisation de l'ADS-B aurait pu alerter le pilote de l'avion de ligne 59 secondes avant la collision et l'équipage de l'hélicoptère 48 secondes avant.

Le Black Hawk ne diffusait pas l'ADS-B au moment de l'accident.

La loi ROTOR renforce également la surveillance du trafic des jets commerciaux et des hélicoptères, ainsi que des itinéraires de vol à proximité des aéroports commerciaux.

Le mois dernier, le NTSB a constaté que des défaillances systémiques de la FAA étaient à l'origine de la collision, en particulier la décision de l'organisme de réglementation

d'autoriser les hélicoptères à voler à proximité de l'aéroport sans aucune mesure de protection pour les séparer des avions, et de ne pas donner suite à des recommandations antérieures visant à éloigner le trafic d'hélicoptères de l'aéroport.

La région de Washington compte trois aéroports commerciaux et plusieurs installations militaires importantes. Depuis 2021, il y a eu 15 200 incidents près de l'aéroport national Ronald Reagan Washington où un avion commercial et un hélicoptère étaient plus proches que ce qui est considéré comme une distance appropriée, y compris 85 incidents de proximité, selon le NTSB.