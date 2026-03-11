Le Pentagone recherche des banquiers de Goldman et de JPMorgan pour l'"Unité de défense économique", selon Semafor

Le Pentagone est en train de constituer une nouvelle équipe de banquiers d'affaires spécialisés dans le capital-investissement pour investir 200 milliards de dollars sur trois ans dans des opérations de défense, a rapporté Semafor mercredi, citant un document qu'il a examiné.

Le ministère de la Défense s'adresse en particulier à Goldman Sachs GS.N , Morgan Stanley MS.N , JPMorgan JPM.N et Bank of America BAC.N en tant que cibles privilégiées pour le recrutement de l'équipe de 30 personnes, selon le rapport.

Le document, préparé par le cabinet de recrutement Heidrick & Struggles, présente la possibilité de "servir son pays" et de déployer "plus de capital que la plupart des investisseurs n'en déploient au cours de leur carrière", a rapporté Semafor.

Les banques, Heidrick & Struggles et la Maison Blanche n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Le président américain Donald Trump a depuis longtemps exprimé son ambition de superviser un fonds souverain massif similaire à ceux du Golfe et de l'Asie, en utilisant le capital privé comme un outil pour étendre l'influence politique.

En février 2025, M. Trump a signé un décret ordonnant la création d'un fonds souverain au cours de l'année suivante.

S'il est créé, ce fonds souverain pourrait placer les États-Unis aux côtés de nombreux autres pays, en particulier au Moyen-Orient et en Asie, qui ont lancé des fonds similaires afin de réaliser des investissements directs avec l'argent du gouvernement.

Les fonds souverains sont des véhicules d'investissement appartenant à des pays. La plupart d'entre eux servent de compte d'investissement, d'outil de développement ou d'une combinaison des deux. Ils sont conçus comme un pécule, permettant à l'argent actuel d'être déployé de manière à profiter aux générations futures.