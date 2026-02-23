Le Pentagone exprime de sérieuses inquiétudes concernant le projet de loi du Sénat américain sur la sécurité aérienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Pentagone a exprimé de vives inquiétudes au sujet d'un projet de loi sur la sécurité aérienne qui doit être examiné lundi par la Chambre des représentants des États-Unis, déclarant qu'il pourrait créer "d'importantes charges budgétaires non résolues et des risques de sécurité opérationnelle affectant les activités de défense nationale".

La Chambre des représentants doit également examiner la loi ROTOR, adoptée à l'unanimité par le Sénat américain en décembre, qui obligerait les exploitants d'aéronefs à équiper leur flotte d'un système de sécurité connu sous le nom de système de surveillance automatique en mode diffusion (ADS-B) d'ici à la fin de l'année 2031.

Le projet de loi vise à répondre aux inquiétudes suscitées par la collision, en janvier 2025, entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée, qui a fait 67 morts .