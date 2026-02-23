 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Pentagone exprime de sérieuses inquiétudes concernant le projet de loi du Sénat américain sur la sécurité aérienne
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 20:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Pentagone a exprimé de vives inquiétudes au sujet d'un projet de loi sur la sécurité aérienne qui doit être examiné lundi par la Chambre des représentants des États-Unis, déclarant qu'il pourrait créer "d'importantes charges budgétaires non résolues et des risques de sécurité opérationnelle affectant les activités de défense nationale".

La Chambre des représentants doit également examiner la loi ROTOR, adoptée à l'unanimité par le Sénat américain en décembre, qui obligerait les exploitants d'aéronefs à équiper leur flotte d'un système de sécurité connu sous le nom de système de surveillance automatique en mode diffusion (ADS-B) d'ici à la fin de l'année 2031.

Le projet de loi vise à répondre aux inquiétudes suscitées par la collision, en janvier 2025, entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée, qui a fait 67 morts .

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
12,9950 USD NASDAQ -4,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank