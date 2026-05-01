Le Pentagone conclut des accords avec les principales entreprises du secteur de l'IA, mais pas avec Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Pentagone s'associe à sept entreprises spécialisées dans l'IA, à l'exception d'Anthropic

* Le personnel hésite à abandonner Anthropic, invoquant la supériorité de ses outils malgré l'interdiction du Pentagone

* Le Pentagone élargit ses partenariats en matière d'IA pour éviter une dépendance excessive à l'égard d'un seul fournisseur

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(Ajout d'une déclaration du Pentagone sur le « verrouillage de fournisseur » au paragraphe 4, du directeur technique au paragraphe 9, et du contexte)

Le Pentagone a déclaré vendredi avoir conclu des accords avec sept entreprises d'IA afin de déployer leurs capacités avancées sur les réseaux classifiés du département de la Défense, alors qu'il cherche à élargir l'éventail des fournisseurs d'IA travaillant au sein de l'armée.

La déclaration exclut notamment Anthropic, qui est en conflit avec le Pentagone au sujet des garde-fous régissant l'utilisation de ses outils d'intelligence artificielle par l'armée.

Le Pentagone a qualifié cette start-up spécialisée dans l'IA, largement utilisée au sein du département de la Défense, de « risque pour la chaîne d'approvisionnement » plus tôt cette année, interdisant son utilisation par le Pentagone et ses sous-traitants.

SpaceX, OpenAI, Google GOOGL.O , NVIDIA NVDA.O , Reflection, Microsoft MSFT.O et Amazon Web Services AMZN.O , dont plusieurs travaillent déjà avec le Pentagone, seront intégrés dans ses environnements réseau de niveaux d'impact 6 et 7, permettant ainsi à un plus grand nombre de militaires d'accéder à leurs produits, a déclaré le Pentagone dans un communiqué.

En élargissant les services d’IA proposés aux troupes, qui les utilisent pour la planification, la logistique, le ciblage et une multitude d’autres raisons afin de rationaliser des opérations de grande envergure et d’agir plus rapidement, le Pentagone a déclaré dans son communiqué qu’il éviterait le « verrouillage des fournisseurs », une allusion probable à sa dépendance excessive vis-à-vis d’Anthropic. Des membres du personnel du Pentagone, d’anciens responsables et des prestataires informatiques travaillant en étroite collaboration avec l’armée américaine ont déclaré à Reuters qu’ils étaient réticents à abandonner les outils d’IA d’ Anthropic, qu’ils considèrent comme supérieurs aux alternatives, malgré l’ordre de les supprimer au cours des six prochains mois.

L'IA revêt une importance croissante pour l'armée américaine. La principale plateforme d'IA du Pentagone, GenAI.mil, a été utilisée par plus de 1,3 million de membres du personnel du département de la Défense, a indiqué l'agence dans son communiqué, après cinq mois de fonctionnement.

Google, qui est déjà utilisé au sein du Pentagone, a signé un accord permettant au ministère de la Défense d'utiliser ses modèles d'intelligence artificielle pour des travaux classifiés, a déclaré une source à Reuters en début de semaine.

ANTHROPIC RESTE UN « RISQUE »

Vendredi, le directeur technique du département de la Défense, Emil Michael, a déclaré à CNBC qu'Anthropic restait un risque pour la chaîne d'approvisionnement , mais que Mythos, le modèle d'intelligence artificielle de l'entreprise doté de capacités cybernétiques avancées qui a fait sensation parmi les responsables américains et les entreprises américaines en raison de sa capacité à donner des moyens considérables aux pirates informatiques, constituait un « enjeu distinct en matière de sécurité nationale ».

Alors que de nombreuses entreprises et entités publiques et privées ont eu accès à une version préliminaire de Mythos afin de sécuriser leur infrastructure informatique contre de futures cyberattaques, on ignore si le Pentagone fait partie de ce programme. Le président américain Donald Trump a déclaré la semaine dernière qu’Anthropic « se redressait » aux yeux de son administration, ouvrant la voie à une levée de l’interdiction de l’entreprise d’IA au Pentagone.

Néanmoins, cette brouille a renforcé la nécessité de diversifier l'offre d'outils d'IA pour l'armée, ouvrant de nouvelles opportunités pour les petites start-ups du secteur de la défense spécialisées dans l'intelligence artificielle.