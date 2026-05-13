Le Pentagone conclut des accords avec des entreprises du secteur de la défense concernant des missiles en conteneurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Phil Stewart

Le Pentagone s'apprête à annoncer mercredi des accords-cadres qui lui permettront d'acquérir potentiellement plus de 10.000 missiles conteneurisés à bas coût sur une période de trois ans à compter de 2027.

Un communiqué consulté par Reuters avant sa publication indique que les accords du Pentagone ont été conclus avec Anduril, CoAspire, Leidos LDOS.N et Zone 5, et qu'ils lanceront ensemble le "programme LCCM (Low-Cost Containerized Munitions)".

La phase d'évaluation du programme consistera à acheter des missiles d'essai auprès des quatre entreprises à partir de juin 2026. Le communiqué ne précisait pas le coût ni les systèmes d'armes fournis par les quatre entreprises, mais indiquait que les accords établissaient les conditions de futurs contrats de production à prix fixe.

L'armée vante depuis longtemps les systèmes d'armes conteneurisés comme un moyen mobile et peu coûteux de déployer des missiles dans des conteneurs d'expédition standard.

Un accord distinct conclu avec la start-up de défense Castelion prévoit l'attribution d'un contrat de deux ans pour un achat annuel minimum de 500 missiles Blackbeard, qui constituent la première arme de frappe hypersonique de Castelion , une fois que Castelion aura achevé les essais et la validation, précise le communiqué.

Il précise que le Pentagone sollicite des autorisations et des crédits pour acheter plus de 12.000 missiles Blackbeard sur cinq ans.

Michael Duffey, sous-secrétaire à la Défense chargé des acquisitions et de la maintenance et principal responsable des achats d'armement au Pentagone, a déclaré dans le communiqué que ces accords montraient comment les États-Unis allaient au-delà des "principaux" contractants traditionnels pour élargir la base industrielle.

Ces accords, a-t-il ajouté, envoient "un signal clair de demande à long terme aux nouveaux entrants innovants".

Emil Michael, sous-secrétaire à la Défense chargé de la recherche et de l'ingénierie, a déclaré que ces accords engagent les entreprises à respecter les délais et les coûts de livraison.

"Nous fournirons des munitions en masse à un prix abordable à nos combattants à une vitesse sans précédent", a déclaré Michael dans le communiqué.

Le Pentagone intensifie ses demandes de financement auprès du Congrès pour les munitions, qui sont très demandées en raison de la guerre en cours en Iran .

Le général Dan Caine, président du Comité des chefs d'état-major, a déclaré cette semaine dans un témoignage écrit que le budget du Pentagone pour l'exercice 2027 allouerait plus de 26 milliards de dollars à des contrats d'approvisionnement pluriannuels pour des munitions essentielles.