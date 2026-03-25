Le Pentagone conclut des accords avec des entreprises de défense pour accroître la production de munitions

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Le Pentagone a déclaré mercredi qu'il avait conclu des accords-cadres avec BAE Systems BAES.L , Lockheed LMT.N et Honeywell HON.O pour stimuler la production de munitions pour systèmes de défense dans le cadre d'une initiative visant à mettre l'armée américaine sur un "pied de guerre".

Ces annonces interviennent plus de trois semaines après que le président américain Donald Trump et Israël ont lancé une guerre contre l'Iran . Elles font également suite à la réunion de Donald Trump, au début du mois,avec des dirigeants de sept entreprises de défense, alors que le Pentagone cherche à reconstituer les stocks d'armes épuisés par les frappes américaines sur l'Iran et d'autres opérations militaires récentes.

Le Pentagone prévoit également d'envoyer des milliers de soldats aéroportés dans le Golfe afin de donner à Donald Trump plus d'options pour ordonner un assaut terrestre, a rapporté Reuters mardi.

Dans le cadre de ces accords, Honeywell Aerospace "augmentera la production de composants critiques pour les stocks de munitions américains", dans le cadre d'un investissement pluriannuel de 500 millions de dollars, a déclaré le Pentagone.

BAE Systems et Lockheed Martin quadrupleront également la production de têtes chercheuses pour l'intercepteur THAAD, tandis qu'un nouvel accord-cadre avec Lockheed accélérera la production de son missile de frappe de précision, a ajouté le Pentagone.

Honeywell a déclaré que l'accord permettrait d'augmenter la production de systèmes de navigation, d'actionneurs d'orientation de missiles et de produits de guerre électronique utilisés sur les plates-formes militaires américaines.

Jim Currier, directeur général de Honeywell Aerospace, a déclaré que l'entreprise était prête à répondre à la demande urgente.

Le directeur général de Lockheed Martin, Jim Taiclet, a également déclaré que l'entreprise "travaillait en étroite collaboration avec le ministère de la guerre et l'armée américaine pour augmenter la production afin de répondre à la demande opérationnelle".

En janvier, Donald Trump a signé un décret ordonnant aux fonctionnaires d'identifier les entreprises jugées peu performantes dans le cadre des contrats publics , tout en continuant à reverser des bénéfices aux actionnaires. Son administration a également intensifié la pression sur les entreprises de défense pour qu'elles donnent la priorité à la production plutôt qu'aux versements aux actionnaires.

"Nous avons discuté de la production et des calendriers de production", a déclaré Donald Trump à propos de la réunion précédente, à laquelle ont participé des dirigeants de Lockheed Martin, RTX RTX.N , BAE Systems, Boeing BA.N , Honeywell Aerospace, L3Harris Technologies

LHX.N et Northrop Grumman NOC.N .

Les États-Unis ont retiré de leurs stocks des milliards de dollars d'armes depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 et pendant les opérations militaires d'Israël à Gaza, notamment des systèmes d'artillerie, des munitions et des missiles antichars.