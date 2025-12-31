Le Pentagone annonce que Lockheed Martin a obtenu un contrat de vente de matériel militaire à Taïwan d'une valeur de 328,5 millions de dollars

(Ajout de citations du contrat, d'informations sur les récentes ventes d'armes, sur les actions de la Chine et sur les relations entre les États-Unis et Taïwan) par Kanishka Singh

Le Pentagone a déclaré mercredi que Lockheed Martin LMT.N avait obtenu un contrat de vente de matériel militaire à Taïwan pour répondre à ce que Washington appelle "un besoin opérationnel urgent" de l'armée de l'air taïwanaise.

Le contrat a une valeur maximale de 328,5 millions de dollars, avec 157,3 millions de dollars de fonds de ventes militaires à l'étranger engagés au moment de l'attribution, a déclaré le Pentagone dans un communiqué .

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Washington a des liens diplomatiques officiels avec la Chine , mais entretient des liens officieux avec Taïwan et est le principal fournisseur d'armes de l'île . Les États-Unis sont tenus par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre, bien que ces ventes d'armes soient une source persistante de frictions avec la Chine.

Taïwan est restée en état d'alerte mercredi après que la Chine a organisé des exercices militaires massifs autour de l'île la veille, en maintenant son centre d'intervention maritime d'urgence en activité tout en surveillant les manœuvres navales chinoises, ont déclaré les garde-côtes.

CITATIONS CLÉS

"Ce contrat prévoit l'acquisition et la livraison de cinquante-cinq pods de capteurs améliorés Legion de recherche et de poursuite infrarouge, ainsi que des processeurs et des conteneurs pour ces pods et processeurs, nécessaires pour répondre aux besoins opérationnels urgents de l'armée de l'air taïwanaise", a déclaré le Pentagone.

Il a ajouté que les travaux du contrat seront effectués à Orlando, en Floride, et devraient être achevés d'ici juin 2031.

CONTEXTE

À la mi-décembre, l'administration du président Donald Trump a annoncé des ventes d'armes d' une valeur de 11,1 milliards de dollars à Taïwan, le plus important programme d'armement jamais réalisé par les États-Unis pour l'île qui subit une pression militaire croissante de la part de la Chine.

La Chine considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire et n'a pas exclu de recourir à la force pour la placer sous son contrôle. Taïwan, qui rejette les revendications de la Chine, a condamné les derniers exercices, les qualifiant de menace pour la sécurité régionale et de provocation flagrante.