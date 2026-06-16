Le Pentagone accorde un prêt de 500 millions de dollars à Phoenix Tailings pour la construction d'une usine de terres rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Phoenix Tailings a annoncé mardi que le Bureau du capital stratégique du Pentagone s'est engagé, sous certaines conditions, à accorder à la société un financement par emprunt à long terme de 500 millions de dollars (XX millions d'euros) afin de construire une usine de traitement intermédiaire des terres rares aux États-Unis.

Voici plus de détails:

* Cet engagement fédéral vient étayer un projet d’un milliard de dollars (XX milliards d'euros) visant à construire la "Freedom Facility", qui transformera des concentrés bruts extraits des mines et des déchets recyclés en métaux de terres rares légers et lourds essentiels.

* Cette initiative vise à réduire la dépendance militaire et commerciale des États-Unis vis-à-vis des minéraux stratégiques raffinés à l’étranger, notamment en Chine.

* Cette start-up spécialisée dans le traitement des terres rares, soutenue par BMW BMWG.DE et Sumitomo 8053.T , prévoit de mettre l’usine en service en 2028. L’octroi définitif du prêt reste soumis aux vérifications financières, juridiques et techniques d’usage.