Le Pentagone a informé Anthropic qu'elle présentait un risque pour la chaîne d'approvisionnement, selon un fonctionnaire
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 21:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère de la Défense a informé jeudi le laboratoire d'IA Anthropic qu'elle présentait un risque pour la chaîne d'approvisionnement avec effet immédiat, selon un responsable du Pentagone.

