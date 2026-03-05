Le Pentagone a informé Anthropic qu'elle présentait un risque pour la chaîne d'approvisionnement, selon un fonctionnaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère de la Défense a informé jeudi le laboratoire d'IA Anthropic qu'elle présentait un risque pour la chaîne d'approvisionnement avec effet immédiat, selon un responsable du Pentagone.