Le PDG de Nvidia à Pékin alors que la guerre commerciale menace les ventes

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, le 18 mars 2025 à San José en Californie. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le PDG de Nvidia , leader mondial des puces électroniques pour l'intelligence artificielle, a rencontré jeudi à Pékin des responsables chinois, selon les médias d'État, en pleine guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, et après que le gouvernement américain a limité l'exportation de certaines puces.

Jensen Huang a rencontré le vice-premier ministre He Lifeng et lui a dit apprécier "le potentiel de l'économie chinoise", selon l'agence de presse officielle Xinhua. Le patron de Nvidia a aussi déclaré vouloir "continuer à être très présent sur le marché chinois" et "à jouer un rôle positif dans la promotion de la coopération commerciale entre les États-Unis et la Chine", selon Xinhua.

La Chine "a toujours été un terrain fertile pour les entreprises étrangères qui souhaitent investir et commercer", a répondu le vice-premier ministre. "Nous invitons davantage d'entreprises américaines telles que Nvidia à s'implanter durablement sur le marché chinois", a-t-il ajouté, selon Xinhua.

Le PDG de Nvidia avait auparavant rencontré le directeur du Conseil chinois pour la promotion du commerce international, Ren Hongbin, à qui il a déclaré que "la Chine est un marché très important" pour sa société, selon la chaîne de télévision publique CCTV.

En 2024, Nvidia a réalisé 17 milliards de dollars de ventes en Chine, soit 13% de son chiffre d'affaires mondial.

La société, qui est l'une des plus grosses capitalisations boursières mondiales, a indiqué plus tôt cette semaine qu'elle prévoyait une charge exceptionnelle de 5,5 milliards de dollars ce trimestre en raison d'une nouvelle exigence de licence américaine sur les processeurs graphiques avec des largeurs de bande similaires au H20, la principale puce que Nvidia pouvait légalement vendre en Chine. Mercredi, l'action de Nvidia a chuté de presque 7% à Wall Street.

Depuis l'entrée en fonction de Donald Trump en janvier, Washington a imposé de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 145% sur les importations chinoises. Pékin a riposté en imposant des taxes de 125% sur les produits américains.

Sous la présidence de Joe Biden, le prédécesseur de Donald Trump, Washington avait déjà restreint les exportations vers la Chine des puces les plus sophistiquées de Nvidia, conçus pour alimenter les modèles d'IA haut de gamme.