Le PDG de LVMH a poursuivi ses achats d'actions, pour 20,6 millions d'euros

Bernard Arnault, PDG de LVMH. (© AFP)

Le dirigeant du groupe de luxe, Bernard Arnault, a acquis plus de 30.000 titres les 28 janvier et 14 février derniers. Les analystes pensent que la hausse n'est pas terminée.

Le PDG de LVMH , Bernard Arnault, a acheté via le holding Christian Dior 15.009 actions le 28 janvier dernier à 705,95 euros pièce et 15.196 titres le 14 février à 658,06 euros l'unité, selon les déclarations faites à l'Autorité des marchés financiers. Soit un montant global de 20,6 millions d'euros.

Le dirigeant du groupe de luxe avait déjà acquis sur le marché 14.565 titres le 26 novembre dernier, via la Financière Agache, à 692,52 euros. Il avait acheté via le holding Christian Dior, 80.913 actions le 19 août dernier à 617,94 euros l’unité et 35.000 titres le 20 août à 617,72 euros.

Il avait acheté plus tôt dans l'année 2021, via la Financière Agache, 75.906 actions entre le 22 et le 26 mars 2021 à des prix allant de 551,54 à 558,36 euros l'unité.

À fin décembre 2020, le groupe familial Arnault possédait 47,48% du capital de LVMH (47,35% un an plus tôt) et 63,46% des droits de vote. Les salariés détenaient 0,14%.

Le groupe de luxe a également racheté 417.261 de ses propres actions entre le 21 décembre 2021 et le 14 janvier 2022, pour les annuler.

L'entreprise a publié le 27 janvier dernier un chiffre d'affaires annuel record, en hausse de 44% à 64,2 milliards d'euros. L'Assemblée générale des actionnaires se tiendra le 21 avril prochain et le dividende de 7 euros sera détaché le 26 avril (un acompte de 3 euros a déjà été versé en décembre