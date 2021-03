Le PDG de Kering a acheté des actions pour 10,6 millions d'euros

François-Henri Pinault, PDG de Kering. (© AFP)

Le dirigeant du groupe de luxe, François-Henri Pinault, a acquis via le holding familial Artemis, 20.000 actions sur le marché. Le titre Kering est conseillé à l'achat par Société Générale et Jefferies.

Le PDG de Kering, François-Henri Pinault, a acheté via le holding familial Artemis, 20.000 actions le 18 février 2021 à 530,39 euros l'unité, selon la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers.

Il a par ailleurs cédé 50.000 options de vente le 18 février à 42,67 euros, autant le 19 février à 43,76 euros et 25.000 le 24 février à 42,27 euros (utilisées pour couvrir une position contre le risque de baisse).

Au 31 décembre 2019, la famille Pinault détenait via Artemis 40,97% du capital du groupe de luxe et 58,13% des droits de vote. Les salariés possédaient 0,1% et les investisseurs individuels 4,8%.

À cette date, les institutionnels étrangers possédaient 44,7% des actions et les institutionnels français 8,4%.

La Société Générale conseille l'achat

Le titre obtient un rating d'attractivité boursière de 1,5 sur 10 délivré par Equity GPS, dont 1,9 sur 10 pour ses ratios de valorisation et 1,1 sur 10 pour ses perspectives de profits.

Le «Free cash flow yield» est estimé par le consensus des analystes de FactSet à 5% pour l'an prochain avec un flux de trésorerie après investissements attendu à 3,7 milliards d'euros et une capitalisation de 73,4 milliards.

L'action Kering est conseillée à l'achat par Thierry Cota à la Société Générale avec un objectif de cours à 645 euros. Flavio Cereda chez