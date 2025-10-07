Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, soutient l'assouplissement des exigences en matière de bénéfices trimestriels, selon Bloomberg News

Le directeur général de JPMorgan Chase

JPM.N , Jamie Dimon, a déclaré qu'il accueillerait favorablement les changements proposés pour assouplir les exigences de la Securities and Exchange Commission américaine en matière de rapports sur les bénéfices trimestriels, a rapporté Bloomberg News mardi.

M. Dimon a fait ces remarques lors d'une interview sur Bloomberg TV, où il a également évoqué les dépenses annuelles de la banque en matière d'IA.

Le mois dernier, le président américain Donald Trump a renouvelé son appel, lancé pour la première fois en 2018, pour que les entreprises américaines soient autorisées à publier leurs résultats tous les six mois au lieu de tous les trimestres, affirmant que cette mesure permettrait d'économiser de l'argent et de permettre aux dirigeants de se concentrer sur la gestion des entreprises.

Paul Atkins, président de la SEC, a déclaré la semaine dernière que le régulateur accélère la mise en œuvre de l'initiative de M. Trump, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la transparence de ce changement potentiellement majeur pour les entreprises américaines.

"Le plus gros problème n'était pas seulement les rapports trimestriels, mais aussi les prévisions, qui mettent les directeurs généraux au pied du mur. Ils doivent atteindre ces objectifs — les bénéfices — et ils commencent alors à faire des choses stupides pour atteindre les bénéfices, et ce genre de pression publique", a déclaré M. Dimon dans l'interview accordée à Bloomberg.

M. Dimon, qui s'est exprimé ouvertement sur les réglementations qui entravent les marchés publics, a déclaré que la banque continuerait à fournir aux investisseurs des mises à jour trimestrielles, mais avec "beaucoup moins de choses", même si elle n'était plus obligée de le faire.

Lors de l'entretien, M. Dimon a également déclaré que JPMorgan dépensait 2 milliards de dollars par an pour développer la technologie de l'intelligence artificielle et qu'elle économisait presque le même montant chaque année grâce à cet investissement.

"Nous savons que cela représente des milliards d'économies et je pense que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg", a déclaré M. Dimon.

La plus grande banque américaine a accéléré son adoption de l'intelligence artificielle pour améliorer ses performances, tout comme ses pairs Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley

MS.N , son directeur général plaidant en faveur de l'IA et la qualifiant de transformatrice.