Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PDG d'Orange demande le report du lancement de Disney+ en France Reuters • 20/03/2020 à 18:04









PARIS, 20 mars (Reuters) - Le PDG d'Orange ORAN.PA , Stéphane Richard, demande le report du lancement en France de Disney+, la plateforme de vidéos en streaming du géant du divertissement Walt Disney DIS.N , dans une interview publiée vendredi par Le Figaro sur son site internet. Le patron de l'opérateur veut prévenir ainsi la saturation des réseaux télécoms déjà encombrés par Netflix NFLX.O , YouTube GOOGL.O et le télétravail en raison de la stratégie de confinement mise en oeuvre pour contrer l'épidémie de coronavirus. Alors que les services vidéos peuvent représenter jusqu'à 60% du trafic internet sur les réseaux fixes et mobiles, le lancement prévu mardi prochain en Europe, notamment en France, de Disney+ pourrait encore ralentir la connexion des utilisateurs. "Il est évident, quand on regarde le paysage, que le lancement de Disney+ est un sujet de préoccupation", explique Stéphane Richard dans Le Figaro https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/stephane-richard-je-demande-le-report-du-lancement-de-disney-en-france-20200320. "Nous ne voulons pas empêcher nos compatriotes de se divertir, mais il faut mesurer le risque que l'on prend. Au lancement de ce service aux États-Unis, des dizaines de millions de connexions ont été enregistrées. Or, le mode de distribution de Disney n'est pas contrôlé par les opérateurs." (Henri-Pierre André)

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +1.83% WALT DISNEY NYSE -9.59% NETFLIX NASDAQ +0.24%